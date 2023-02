Bison futé : samedi 18 février rouge sur la route du ski, les prévisions en détails

BISON FUTÉ. Week-end chargé en vue sur les routes avec du rouge prévu samedi 18 février sur une large partie de la France. Voici les prévisions détaillées de Bison Futé.

[Mis à jour le 17 février 2023 à 15h39] Nouveau week-end de chassé-croisé sur les routes des vacances d'hiver ! Les vacances scolaires de février se poursuivent et avec elles, de nouveaux bouchons sont annoncés ce samedi 18 février. Bison Futé voit même rouge sur une partie de la France et prévient que de nombreux ralentissements auront lieu. Retrouvez ci-dessous les prévisions détaillées du week-end.

Quels bouchons samedi 18 février 2023 ? Les prévisions Bison Futé

Bison Futé voit rouge pour la journée de samedi sur tout l'est de la France et particulièrement en région Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs. Ce sera orange dans le sens des retours, uniquement en région Auvergne-Rhône-Alpes. Trois zones et horaires sont à proscrire :

Dans le sens des départs, Bison Futé recommande de :

quitter ou traverser l'Île-de-France avant 10h ce samedi.

Autoroute A6 : à éviter sur le secteur entre Nemours et Beaune, de 7h à 13h.

éviter l'autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 9h à 14h.

Dans le sens des retours, Bison Futé dresse une recommandation : évitez l'autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 7h à 17h.

Globalement, Bison Futé alerte sur de très importantes difficultés de circulation toute la journée de samedi et dans les deux sens de circulation, particulièrement sur les axes vers et au départ des stations de ski, en particulier dans les Alpes. L'autoroute A6 devrait aussi être très chargée durant la première partie de journée et jusqu'en milieu d'après-midi. Ce sera vert partout dès dimanche 19 février sur l'ensemble des axes, dans le sens des départs comme des retours.