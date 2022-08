"Bison Futé : samedi classé rouge avant le 15 août, les prévisions"

BISON FUTÉ. Bison Futé annonce une journée rouge sur les routes de France, samedi 13 août, avec plusieurs embouteillages. Dimanche, la circulation sera difficile dans le Sud-Est. Retrouvez les prévisions et les informations sur le trafic.

[Mis à jour le 13 août à 16h03] Samedi 13 août 2022, un pic de 960 km de bouchons a été enregistré par Bison Futé vers 12h30. Le week-end du 15 août est généralement chargé sur les routes, mais plus particulièrement cette année, puisqu'avec le jour férié du 15 août, nombreux sont ceux qui souhaitent profiter d'un week-end prolongé. En plus de cela, les départs et les retours de vacances créent, eux aussi, des embouteillages, samedi 13 août. Selon Bison Futé, la circulation est très difficile ce samedi. La journée est classée rouge dans le sens des départs et des retours et même noire, ce qui signifie une circulation "extrêmement difficile", sur l'arc méditerranéen, dans le sens des départs. Après une journée compliquée samedi, la circulation sera plus fluide les jours suivants :

Dimanche 14 août : la journée est classée vert dans le sens des départs sauf autour de la Méditerranée (orange). Dans le sens des retours, le quart sud-est de la France est en orange.

Lundi 15 août : vert dans le sens des départs partout en France, vert globalement dans le sens des retours excepté en Île-de-France, qui est classée orange.

Samedi est la pire journée du week-end avec globalement du rouge sur la France dans le sens des départs comme des retours et du noir sur le pourtour méditerranéen dans le sens des départs. Pour les départs, Bison Futé conseille de quitter ou traverser l'Île-de-France après 8 heures afin d'éviter les bouchons matinaux. Mais cela se corsera ensuite sur de nombreux axes. Voici les créneaux et autoroutes à éviter :

autoroute A1, entre Paris et Lille, de 10h à 17h

autoroute A6, entre Beaune et Mâcon, de 8h à 12h

autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 6h à 18h et entre Orange et Marseille, de 9h à 19h

autoroute A9, entre Orange et Narbonne, de 7h à 17h et entre Narbonne et Perpignan, de 8h à 17h

autoroute A10, à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines de 6h à 14h et entre Paris et Bordeaux, de 7h à 17h

autoroute A11, entre Paris et Le Mans, de 8h à 19h et entre Le Mans et Angers, de 8h à 17h

autoroute A20, entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 10h à 12h

autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 10h à 16h

autoroute A54, entre Nîmes et Salon-de-Provence, de 10h à 16h

autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 8h à 16h

autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 9h à 17h

autoroute A63, entre Bordeaux et l'Espagne, de 9h à 20h

autoroute A71, entre Orléans et Bourges, de 9h à 12h

autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Saint-Flour, de 10h à 12h, et entre Millau et Lodève, de 8h à 18h

autoroute A84, entre Caen et Rennes, de 10h à 12h

la route nationale RN157, entre Laval et Rennes, de 10h à 17h

route nationale RN165, entre Nantes et Lorient, de 11h à 20h

évitez l'autoroute A750, entre Lodève et Montpellier, de 11h à 13h

évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie, de 12h à 15h (attente supérieure à 30 min).

Dans le sens des retours, Bison Futé recommande de regagner et de traverser l'Île-de-France avant 14 heures

Dimanche 14 août devrait être plus calme, avec du vert dans le sens des départs, sauf autour de la Méditerranée, classée orange : même chose dans le sens des retours. Lundi 15 août, jour férié, signifiera la fin d'un grand week-end de trois jours avec de l'orange dans le sens des retours en Île-de-France et du vert partout ailleurs. Voici les routes à éviter, selon Bison Futé, dimanche 14 août 2022, dans le sens des départs :

autoroute A63, entre Bayonne et l'Espagne, de 10h à 20h

autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 9h à 19h et entre Orange et Marseille, de 14h à 20h

autoroute A9, entre Orange et Narbonne, de 10h à 19h

autoroute A61, entre Carcassonne et Narbonne, de 10h à 12h.

Dans le sens des retours, les axes à éviter dimanche 14 août sont :