Bison Futé : trafic ralenti pour le pont de l'Ascension, les premières difficultés ce mercredi après-midi

BISON FUTÉ. Si vous avez prévu de prendre la route lors de ce long week-end de l'Ascension, vous aurez du mal à éviter les embouteillages. Les premières difficultés, notamment depuis Paris, apparaîtront dès le début d'après-midi ce 17 mai.

[Mis à jour le 17 mai 2023 à 9h40] Si vous aviez prévu de profiter au maximum du pont de l'Ascension, la meilleure façon d'éviter les bouchons était de quitter Paris et les grandes métropoles avant midi ce mercredi. Journée classée rouge par Bison Futé dans le sens des départs, ce 17 mai, veille de jour férié, sera particulièrement chargé sur les axes partant de la capitale vers l'ouest de la France. Ainsi, il est fortement recommandé d'éviter autant que possible de circuler sur l'A10 en direction de Tours de 12h à 22h, sur l'A11 vers Angers de 14h à 22h et sur l'A13 entre Paris et Rouen de 16h à 20h.



Dans le sud-est du pays, le trafic devrait être particulièrement ralenti sur le tronçon de l'A7 entre Lyon et Orange, de 13h jusque minuit, tandis que l'axe Orange-Marseille est à éviter en fin de journée et début de soirée (de 16h à 21h). Bison Futé prévoit également de gros ralentissements sur l'A61 au départ de Toulouse en direction de Narbonne sur la plage 15h-22h. L'A9 pour rejoindre Narbonne depuis Orange devrait également être congestionnée pendant une bonne partie de l'après-midi (de 14h à 19h). Enfin, pour ceux qui ont programmé de se rendre en Italie via le tunnel du Mont-Blanc (N205), les prévisions annoncent une circulation assez chaotique pendant toute la journée (de 9h à 23h).

Les prévisions Bison Futé pour le week-end de l'Ascension. Les couleurs jour par jour

Le site en charge de l'information routière prévoit ainsi un trafic très dense dans le sens des départs, dès le milieu de semaine.

Mercredi 17 mai 2023 : rouge dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Jeudi 18 mai 2023 : rouge dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Vendredi 19 mai 2023 : vert dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Samedi 20 mai 2023 : vert dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Dimanche 21 mai 2023 : vert dans le sens des départs, noir dans le sens des retours.

Quel trafic ce mercredi 17 mai 2023 selon Bison Futé ? Les prévisions détaillées

Quittez l'Ile-de-France et les grandes métropoles avant 12h

Evitez l'A10 entre Paris et Tours de 12h à 22h

Evitez l'A11 entre Paris et Angers de 14h à 22h

Evitez l'A13 entre Paris et Rouen de 16h à 20h

Evitez l'A7 entre Lyon et Orange de 13h à minuit et entre Orange à Marseille de 16h à 21h

Evitez l'A9 entre Orange et Narbonne de 14h à 19h

Evitez l'A61 entre Toulouse et Narbonne de 15h à 22h

Evitez le tunnel du Mont-Blanc (N205) de la France vers l'Italie de 9h à 23h

Quel trafic ce jeudi 18 mai 2023 selon Bison Futé ? Les prévisions détaillées

Quittez l'Ile-de-France avant 7h

Evitez l'A10 entre Paris et Tours de 7h à 15h

Evitez l'A1 entre Paris et Lille de 10h à 12h

Evitez l'A13 entre Paris et Caen de 9h à 17h

Evitez l'A7 entre Lyon et Orange de 7h à 19h

Evitez l'A9 entre Montpellier et l'Espagne de 9h à 17h

Evitez l'A61 entre Toulouse et Narbonne de 8h à 17h

Evitez le tunnel du Mont-Blanc (N205) de la France vers l'Italie de 7h à 18h

Quel trafic ce dimanche 21 mai 2023 selon Bison Futé ? Les prévisions détaillées