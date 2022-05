Bison Futé : week-end de l'Ascension noir, conseils et prévisions

BISON FUTE. Le week-end de l'Ascension s'annonce chargé sur les routes ! Les Français seront nombreux à profiter du pont de l'Ascension et Bison Futé annonce de nombreux bouchons. Voici toutes les prévisions détaillées.

[Mis à jour le 25 mai 2022 à 13h26] Les jeudi 26 mai, vendredi 27 mai, samedi 28 mai et surtout dimanche 29 mai s'annoncent chargés sur les routes de France selon Bison Futé qui a délivré ses prévisions détaillées. Les Français s'annoncent nombreux à faire le pont de l'Ascension, profitant d'un jeudi 26 mai férié pour s'offrir un long week-end de 4 jours printanier et ensoleillé. Il va sans doute falloir se montrer patient sur de nombreux axes. Voici le détail des prévisions axe par axe suivi des premières estimations pour la période de l'été 2022, du premier week-end de juillet au dernier samedi d'août précédant la rentrée scolaire.

Quel trafic sur les routes en ce week-end de l'Ascension ? Les prévisions de Bison Futé

Du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai, les prévisions de Bison Futé annoncent un trafic en forte hausse par rapport à un week-end normal. Voici tout d'abord les couleurs pour chaque jour :

Jeudi 26 mai : rouge dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Vendredi 27 mai : vert dans le sens des départs comme dans celui des retours.

Samedi 28 mai : vert dans le sens des départs comme dans celui des retours.

Dimanche 29 mai : vert dans le sens des départs, noir dans celui des retours.

Plus en détail, quels seront les axes et routes à éviter durant ce long week-end de l'Ascension ?

Jeudi 26 mai :

Il est conseillé de quitter ou traverser l'Ile de France avant 7 heures jeudi 26 mai.

L'A13 sur le secteur de Rouen à Caen de 11 heures à 16 heures.

Eviter l'A10 et le secteur de Saint-Arnoult dans le sens Paris-Bordeaux entre 8h et 13 heures.

Sur l'A7, éviter le secteur Lyon-Orange de 11 heures à 14 heures et d'Orange à Marseille entre midi et 16h.

Sur l'A8, éviter le secteur d'Aix en Provence entre 11 heures et 17 heures.

Sur l'A62, le segment entre Toulouse et Narbonne sera à éviter de 11 heures à 14 heures.

Eviter le tunnel du Mont-Blanc entre midi et 14 heures.

Dimanche 29 mai :

Mieux vaudra regagner ou traverser l'Île-de-France et les grandes métropoles avant midi ce dimanche 29 mai 2022. Voici sinon les horaires et axes à éviter si possible en ce dimanche classé noir sur les routes :

L'A13 sur le secteur de Rouen à Paris de 14 heures à 17 heures et de Caen à Rouen de 11 heures à 13 heures.

L'A11 de Nantes à Paris de 12h à 17 heures.

L'A10 de Saint-Arnoult à Paris de midi à minuit et depuis Poitiers de 13 heures à 17 heures.

L'A6 de Fleury à Paris de 14 heures à 16 heures.

L'A7 d'Orange à Lyon de midi à 15 heures.

L'A7 de Marseille à Orange de 13 heures à 16 heures.

L'A8 sur le secteur de Cannes, Fréjus et Aix en Provence en début d'après-midi de 13h à 15 heures.

L'A9 de Narbonne à Orange de 13h à 16 heures.

La traversée du Massif Central sera également plus compliqués à la mi-journée (A71 Clermont-Ferrand et A75 Lodève-Millau) de midi à 14 heures.

Tunnel du Mont-Blanc dans le sens Italie-France à éviter de 15h à 22h.

Quelles seront les prévisions Bison Futé pour la période de l'été ?

Le samedi 30 juillet sera le jour à éviter selon Bison Futé qui a fourni son premier calendrier des prévisions info trafic pour la période de l'été 2022. Pour rappel, les vacances scolaires débuteront dans toutes les zones le 7 juillet pour s'achever le 31 août. Le samedi 30 juillet est annoncé comme le samedi noir de l'été avec des routes chargées sur l'ensemble du pays.

Quelles sont les prévisions de Bison Futé pour le samedi 9 juillet 2022 ?

Le 9 juillet marquera le premier grand week-end des départs en vacances de l'été. Bison Futé prévoit ainsi un trafic routier en forte hausse par rapport aux week-ends précédents.

Dans le sens des départs, du rouge sur l'ensemble de la France et du noir en Auvergne-Rhône Alpes.

Dans le sens des retours, de l'orange sur l'Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA.

Quelles sont les prévisions Bison Futé pour le week-end du 14 juillet ?

En cette année 2022, le 14 juillet tombe un jeudi et les Français devraient être nombreux à faire le pont. De l'orange est prévu le jeudi 14 juillet dans le sens des départs avant un week-end chargé et un trafic routier dense le samedi 16 juillet :

Dans le sens des départs, du rouge sur toute la France le samedi 16 juillet. Dans le sens des retours, de l'orange sur l'ensemble du pays.

Dimanche 17 juillet, ce sera l'inverse, orange dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours.

Quelles sont les prévisions Bison Futé pour le samedi 23 juillet ?

Pour ce dernier week-end avant le chassé-croisé des juillettistes et aoûtiens, la circulation sera également chargée.

Dans le sens des départs, on attend du rouge sue l'ensemble du pays et du noir en Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans le sens des retours, de l'orange et du rouge sur la région PACA.

Quelles sont les prévisions Bison Futé pour le samedi 30 juillet ?

Attention week-end noir en vue ! Si vous avez prévu de prendre la route ce dernier week-end de juillet, il va falloir vous armer de patience, la route des vacances ou du retour à la maison pourrait être bien longue.

Dans le sens des départs, Bison Futé prévoit du noir sur l'ensemble de la France.

Ce sera rouge sur l'ensemble de la France dans le sens des retours.

Quelles sont les prévisions Bison Futé pour le samedi 6 août ?

Pas d'amélioration notable le samedi 6 août ! Bison Futé prévoit un nouveau week-end chargé sur les routes.

Du rouge dans le sens des départs et même du noir en Auvergne-Rhône-Alpes et en PACA.

Du rouge dans le sens des retours sur l'ensemble de la France.

Quelles sont les prévisions Bison Futé pour le samedi 13 août ?

Le week-end du 15 août, avec un lundi férié, s'annonce également très chargé. Bison Futé a donné ses premières prévisions :

Dans le sens des départs, du rouge partout et du noir en PACA.

Dans le sens des retours, du rouge partout !

Quelles sont les prévisions Bison Futé pour le samedi 20 août ?

Pour le week-end du 20 août, et alors que la rentrée scolaire approchera à grands pas, Bison Futé prévoit bien sûr un accroissement du trafic dans le sens des retours.

Orange dans le sens des départs, rouge en PACA et Auvergne-Rhône-Alpes.

Rouge partout dans le sens des retours.

Quelles sont les prévisions Bison Futé pour le samedi 27 août ?

Existe-t-il une appli Bison Futé ?

Bison Futé propose depuis l'été 2016 un service de prévisions sur smartphone. L'application est directement téléchargeable sur les plateformes Android et Apple. Elle est entièrement gratuite et comprend notamment une visualisation en direct de l'état du trafic ainsi que les prévisions détaillées.

Bison Futé a été créé en 1976 après des bouchons records enregistrés sur la route des vacances à l'été 1975. Cartes en temps réel, relevés, Bison Futé a amélioré ses prévisions au fil du temps, s'appuyant sur les données relevées à chaque période de pointe, notamment l'été grâce à des milliers de stations de comptage, des petits puces intégrées dans la chaussée qui comptabilisent le nombre de véhicules passés cet été. Des simulations mathématiques sont ensuite réalisées.