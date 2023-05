Bison Futé : Week-end de la Pentecôte, des difficultés à prévoir vendredi

BISON FUTÉ. Le lundi de Pentecôte est l'occasion pour de nombreux Français de partir en week-end à la fin de la semaine. Cela se fera ressentir sur les routes au départ des grandes villes vendredi, et notamment autour de Paris dès la mi-journée.

A peine sorti du pont de l'Ascension, voilà que le lundi de Pentecôte offre la possibilité à de nombreux Français de partir en week-end pour bien finir le mois de mai. La météo estivale annoncée sur l'ensemble de l'Hexagone, avec des températures enfin de saison, va encourager un grand nombre de personnes à s'offrir une petite escapade de trois jours, avec pour beaucoup l'envie d'aller respirer l'air de la mer. C'est donc sans surprise que le trafic routier sera très dense vendredi, la journée ayant été classée rouge dans le sens des départs. Il ne faudra d'ailleurs pas trop tarder pour ceux qui souhaitent quitter Paris et sa région puisque les premiers gros ralentissements verront le jour dès la mi-journée en ce 26 mai.



Bison Futé conseille ainsi d'essayer autant que possible de quitter la région Ile-de-France avant midi. Passé l'heure du déjeuner, le trafic sera fortement ralenti sur l'A13 en direction de la Normandie et ce jusqu'en fin de soirée (22h). L'A1 pour rejoindre Lille offrira plus de latitude aux automobilistes puisque ce n'est que vers 17h qu'elle sera prise d'assaut. Plus au sud, le trafic de l'A7 sera également fortement perturbé sur l'axe entre Lyon et Orange pendant tout l'après-midi et même en soirée (de 14h à 22h). Si vous le pouvez, essayez de ne pas emprunter l'A9, entre Orange et Narbonne, de 16h à 19h, et l'A50, entre Marseille et Toulon, de 17h à 19h. L'A61, entre Toulouse et Narbonne, sera quant à elle énormément fréquentée entre 17h et 22h.



En cette veille de week-end, Bison Futé alerte aussi sur un trafic difficile dans le sens des retours (journée classée orange). Si les embouteillages seront sans doute moins conséquents que dans le sens des départs, il sera notamment conseillé de rejoindre l'Ile de France et les grandes villes avant midi. L'A10, entre Bordeaux et Paris, l'A11, entre Nantes et Paris, et l'A13, entre Caen et Paris, seront moins fluides que d'habitude et ce du matin jusque tard le soir. Ce sera aussi le cas sur l'A7, entre Marseille et Lyon, sur l'A9, entre Montpellier et Orange, ou encore sur l'A61, au départ de Narbonne vers Toulouse.

Les prévisions Bison Futé pour le week-end de la Pentecôte. Les couleurs jour par jour

Le site en charge de l'information routière prévoit notamment un trafic très difficile dans le sens des départs vendredi en fin de journée.

Vendredi 26 mai 2023 : rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Samedi 27 mai 2023 : orange dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Dimanche 28 mai 2023 : vert dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Lundi 29 mai 2023 : vert dans le sens des départs, orange dans le sens des retours.

Quel trafic ce vendredi 26 mai 2023 selon Bison Futé ? Les prévisions détaillées

Dans le sens des départs :

Quittez ou traversez l'Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h

Evitez l'autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 12h à 22h, et entre Rouen et Caen, de 15h à 21h

Evitez l'autoroute A1, entre Paris et Lille, de 17h à 21h

Evitez l'autoroute A10, entre Orléans et Tours, de 16h à 19h

Evitez l'autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 14h à 22h

Evitez l'autoroute A50, entre Marseille et Toulon, de 17h à 19h

Evitez l'autoroute A9, entre Orange et Narbonne, de 16h à 19h

Evitez l'autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 17h à 22h

Evitez la nationale 12 entre Rennes et Morlaix de 17h à 19h

Dans le sens des retours :​

Rejoignez ou traversez l'Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h

Evitez l'autoroute A13, entre Caen et Paris, de 10h à 21h

Evitez l'autoroute A11 entre Nantes et Paris, de 9h à minuit

Evitez la nationale 165, entre Quimper et Nantes, de 10h à 19h

Evitez l'autoroute A10, entre Bordeaux et Paris, de 11h à minuit

Evitez l'autoroute A7, entre Marseille et Lyon, de 9h à minuit

Evitez l'autoroute A9, entre l'Espagne et Orange, de 16h à 19h, et entre Montpellier et Orange, de 9h à 23h

Evitez l'autoroute A61 entre Narbonne et Toulouse, de 11h à minuit

Evitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l'Italie et la France, de 11h à minuit

Quel trafic ce samedi 27 mai 2023 selon Bison Futé ? Les prévisions détaillées

Dans le sens des départs :

Quittez ou traversez l'Île-de-France avant 8h

Evitez l'autoroute A13, entre Paris et Caen, de 10h à 17h

Evitez l'autoroute A10, entre Orléans et Tours, de 11h à 14h

Evitez l'autoroute A7, entre Lyon et orange, de 11h à 17h

Evitez l'autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 10h à 12h

Evitez l'autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Montpellier, de 11h à 13h

Evitez l'autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 10h à 12h

Evitez l'autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 14h

Quel trafic ce lundi 29 mai 2023 selon Bison Futé ? Les prévisions détaillées

Dans le sens des retours :