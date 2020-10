"Contrôle technique : un comparateur de prix mis en ligne, toutes les infos"

CONTRÔLE TECHNIQUE - Pour aider le pouvoir d'achat des automobilistes, Bercy a lancé ce jeudi 8 octobre un comparatif des prix de contrôle technique. Retrouvez toutes les informations et la carte interactive.

[Mis à jour le 8 octobre 2020 à 15h15] Le contrôle technique est une crainte pour de nombreux automobilistes avec la peur de voir son véhicule ne pas passer son examen et de devoir passer par la case réparations puis par la redoutée contre-visite. Au-delà de cet élément concret du contrôle, le prix de ce dernier est également une source d'angoisse, surtout que suivant votre zone d'habitation et les points de contrôle, votre budget ne sera pas le même... Pour pouvoir y voir plus clair et donner un coup de main au pouvoir d'achat des automobilistes, Bercy a dévoilé ce jeudi 8 octobre un comparateur de prix des contrôles techniques. Pour l'heure, ce comparatif n'est pas très exhaustif car 4 500 centres de contrôles sur les 6 404 agréés par l'Etat ont indiqué leurs prix. Les 1900 retardataires devraient préciser leurs tarifs dans les semaines à venir, a indiqué Bercy auprès du Parisien. Concrètement, ce dispositif témoigne des disparités en fonction des régions. La raison, le loyer selon Laurent Palmier, membre du CNPA et président du réseau Securitest qui s'est confié au Parisien. "Quand on sait qu'un centre de contrôle technique fait environ 300 m2, la dépense n'est pas la même si vous êtes installé au cœur d'une grande ville ou dans un village de campagne. Par ailleurs, plus le volume de clients est important et plus cela épongera les frais fixes." Retrouvez toutes les informations sur le contrôle technique juste en-dessous.

Le ministère de l'Economie a mis en ligne depuis le jeudi 8 octobre une carte interactive avec un comparateur de prix des contrôles techniques et des contre-visites. Du simple au double entre les régions et notamment entre le Nord de la France et le Sud, trouvez le point de contrôle technique le moins cher via un comparateur accessible en cliquant ci-contre : comparateur de prix du contrôle technique.

Deux phases ont eu lieu pour encadrer le durcissement du contrôle technique. Un premier durcissement a eu lieu en mai 2018, sur les points de contrôle. Le second a eu lieu au 1er juillet 2019 et concernait l'instauration de nouveaux contrôles des émissions polluantes.

juillet 2019, les fumées émises par l'échappement des véhicules diesels sont devenues plus contrôlées. Leur opacité est notamment davantage scrutée pour "sortir les véhicules les plus polluants du parc automobile". Cette mesure doit booster le marché de la dépollution en encourageant les nettoyages réguliers des moteurs, des filtres à particules ou encore de la fameuse vanne EGR, aujourd'hui très répandue sur les moteurs diesel mais aussi les moteurs essence récents. Leur encrassement provoque une hausse des émissions polluantes du véhicule et pourra conduire à un refus de validation du contrôle technique. Or, un changement de vanne EGR peut atteindre 350 euros, celui d'un filtre à particules près de 2000 euros. Un nettoyage est plus économique.

Voici les points clés du contrôle technique en vigueur :

Effectif depuis le 20 mai 2018 dans tous les centres agréés de contrôle technique.

Les défaillances dites mineures seront moins nombreuses (139 contre 230 pour les règles précédentes). En revanche, les défaillances majeures avec obligation de réparation dans un délai de deux mois suivi d'une validation via une contre-visite seront en augmentation : de 177 points à 340.

De nombreux nouveaux points portant sur les freins (gare aux plaquettes de frein !) et l'état des pneus. Les professionnels craignent du coup un bond du taux de contre-visite.

Avec autant de nouveaux points de contrôle, la durée du contrôle technique sera plus longue et allongée de 15 minutes par rapport à aujourd'hui : de 30 à 45 minutes pour un contrôle complet.

Du coup, le prix s'en ressent pour passer en moyenne à 80 euros. Surtout la contre-visite est devenue payante dans de nombreux centres. Comptez entre 10 et 30 euros. Certains l'assurent encore gratuitement.

Le contrôle technique comprenait jusque-là 123 vérifications d'organe. Cela est passé à 131 organes. La vérification de ces pièces pourront déboucher sur une liste de 600 défauts possibles contre 409 pour le contrôle technique actuel. Surtout, depuis le 20 mai 2018, le contrôle technique comprend trois niveaux de défauts contre deux jusque-là :

Le premier niveau de défaut se nomme "défaillance mineure" et comprend 139 points de contrôle.

Le deuxième se nomme "défaillance majeure". Ce niveau comprend 340 points. Si ou plusieurs points sont défaillants, le véhicule sera soumis à contre-visite et le propriétaire aura deux mois pour réaliser les réparations. Parmi les nouveaux points soumis à contre-visite, citons le mauvais état des balais d'essuie-glace, le lave-glace à sec (!), l'usure des disques de freins ou des plaquettes...

Le troisième se nomme "défaillance critique". Ce niveau comprend 127 points de contrôle. Leur non-validation entraînera l'immobilisation immédiate du véhicule. Ce peut être une fuite du liquide de frein, des pneus trop usés (pneus dits "lisses"), la corrosion du châssis… Mais aussi une fêlure sur le pare-brise gênant la visibilité du conducteur. Une vignette sera apposée sur le pare-brise et le propriétaire aura normalement 24 heures seulement pour faire réparer le problème.

Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les nouveaux points soumis à contre-visite.

Un automobiliste qui n'aurait pas réparé le défaut critique remarqué au contrôle technique et qui continuerait de circuler s'exposera à une amende de 135 euros. En cas d'accident, sa responsabilité sera également engagée. Votre carte grise peut être retenue. Vous disposez alors d'une semaine pour passer le contrôle technique. Sans preuve de ce contrôle, vous ne pourrez pas obtenir de duplicata de la carte grise. De même en cas de vente, la Préfecture refusera de délivrer une nouvelle carte grise à l'acquéreur.

Avec un contrôle technique plus long à réaliser, la voiture sera immobilisée plus longuement. Surtout, les centres de contrôle technique devraient faire monter les prix pour compenser ce temps supplémentaire passé sur chaque véhicule. Si l'on compte aujourd'hui entre 50 et 80 euros pour un contrôle technique en fonction des régions, le prix pourrait grimper de 20% au minimum selon de nombreux experts. Surtout la contre-visite, aujourd'hui gratuite dans une très large majorité des cas, pourrait bien devenir payante (entre 10 et 15 euros ?). En attendant, voici une estimation des prix couramment pratiqués en France. Nous ne manquerons pas de les actualiser après le passage de la réforme et les premiers mois du nouveau contrôle technique. Nous manquons encore de recul pour avoir un panorama complet.

Prix du contrôle technique :

Véhicule essence : de 50 à 75 euros.

Véhicule diesel : de 50 à 85 euros.

Véhicule au GPL : de 80 à 120 euros.

Un véhicule doit être soumis au contrôle technique dans les six mois qui précèdent la date du quatrième anniversaire de la mise en circulation. Ainsi, pour un véhicule mis en circulation le 1er juillet 2015, le contrôle technique doit avoir été effectué entre le 1er janvier et le 30 juin 2019. Tous les contrôles sont valables deux ans. De nouveaux contrôles périodiques doivent donc être effectués tous les deux ans qui suivant le contrôle initial. De plus, en cas de vente d'un véhicule de plus de quatre ans, un contrôle technique doit être effectué et un procès-verbal de contrôle doit être remis à l'acquéreur. Celui-ci doit dater de moins de six mois pour qu'une nouvelle carte grise soit remise à l'acquéreur.

Le contrôle doit obligatoirement être effectué dans un centre agréé. Il existe 4900 centres répartis sur l'ensemble du territoire. Le contrôle peut avoir lieu dans n'importe quel centre agréé et pas nécessairement dans le département d'immatriculation du véhicule. Rendez-vous sur le site de l'UTAC pour obtenir l'annuaire des centres de contrôle agréés.