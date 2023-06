Permis de conduire : conduire dès 17 ans, ce sera possible en 2024, les explications

PERMIS DE CONDUIRE - Dans une interview accordée à Brut, mardi 20 juin 2023, la Première ministre Élisabeth Borne a confirmé qu'à partir de janvier 2024, il sera possible de passer le permis de conduire dès 17 ans.

[Mis à jour le 20 juin 2023 à 18h52] "Je vous confirme qu'à partir de janvier 2024, on pourra passer le permis de conduire à partir de 17 ans et conduire à partir de 17 ans", a annoncé ce mardi 20 juin 2023 la Première ministre Élisabeth Borne au cours d'une interview accordée à Brut. À ce jour, il faut attendre la majorité soit 18 ans pour pouvoir avoir son permis de conduire et circuler.

La cheffe du gouvernement a expliqué que si cette mesure n'intéressera pas tous les jeunes, notamment ceux qui habitent dans des villes très bien desservies par les transports en commun, la nouvelle devrait être bien accueillie par le milieu rural, où se déplacer sans voiture est bien plus compliqué. "Il y a des territoires dans lesquels le jeune qui doit [se déplacer entre] son domicile, le centre de formation des apprentis et l'entreprise où il fait son apprentissage" se retrouve dans "une véritable galère", a-t-elle justifié. Et de conclure : "Permettre de passer plus tôt le permis de conduire, je pense que c'est un vrai plus pour ces jeunes."

Au cours de cette interview, Élisabeth Borne a précisé que l'aide de 500 euros, pour passer le permis, à destination des apprentis allait désormais être accessible aux élèves des lycées professionnels. Enfin, répondant aux réticences des associations qui promeuvent la sécurité routière vis-à-vis du passage de 18 à 17 ans, la Première ministre s'est voulue rassurante : "On restera très attentifs sur le niveau demandé à un jeune pour obtenir son permis de conduire." Et d'insister : "Chez nos voisins qui ont mis en place le permis à 17 ans, on a pu constater qu'il n'y avait pas eu davantage d'accidents. Ce n'est pas spécifiquement chez les jeunes de 17 ans qu'il y a des accidents." Le gouvernement souhaite par ailleurs "renforcer l'apprentissage sur le Code de la route" au sein des établissements scolaires.

L'épreuve théorique du permis de conduire est plus connue sous le nom de "code". Pour s'y préparer, chaque candidat bénéficie d'heures de formations délivrées par l'auto-école dont il dépend. Le jour de l'examen, une pièce d'identité valide (ou périmée depuis moins de deux années) est indispensable pour accéder au passage de l'épreuve. Pour obtenir son code, l'apprenti conducteur ne doit pas faire plus de 5 erreurs sur les 40 questions qui lui sont posées. L'obtention de cette épreuve théorique est indispensable afin de se présenter à l'épreuve de conduite.

Avec son code en poche, le candidat à l'examen du permis de conduire peut donc se présenter à l'épreuve pratique sur route. Celle-ci dure environ 35 minutes, dont 25 minutes de conduite effective. L'examinateur réalise un test de vision du candidat, en lui faisant généralement lire une plaque d'immatriculation à une certaine distance. Puis, vient le cœur de l'épreuve, où toutes les aptitudes de l'apprenti conducteur sont étudiées. Le respect du Code de la route, la maîtrise du véhicule, le comportement vis-vis des autres usagers et la capacité de réaction sont analysés en conditions réelles. Au terme de l'épreuve, si le candidat a réussi son examen de conduite, un certificat lui est alors délivré. Ce certificat lui permet de prendre le volant d'une voiture en attendant la délivrance de son permis de conduire définitif.

Le coût moyen du permis de conduire s'élève à 1 800 euros dans une auto-école classique. Souvent, le prix de 1200 euros est avancé mais ce prix s'entend pour un forfait de conduite comprenant les 20 heures obligatoires sur route et une formation illimitée au code. Toutefois, en cas d'échec de l'épreuve pratique, il est conseillé au candidat de procéder à de nouvelles heures de conduite, dont le coût unitaire est d'environ 40 euros. Des échecs répétés peuvent donc considérablement alourdir la facture du permis de conduire...

ATTENTION : Depuis le 1er mars 2004, les personnes qui viennent d'obtenir le permis ne disposent que d'un permis probatoire à 6 points durant trois ans.

L'automobiliste perd entre 1 et 6 points selon la gravité de l'infraction constatée. Toutes les infractions sont classées en fonction d'un barème dont vous pouvez avoir connaissance en vous rendant sur notre fiche dédié au retrait de points. Il est impossible de perdre 12 points en une seule fois. Le retrait de points n'a pas lieu dès la constatation de l'infraction. C'est lorsque l'infraction est jugée et que ce jugement est devenu définitif par épuisement des procédures d'appel qu'il y a perte de points. Cette perte de points est effective lorsqu'elle est enregistrée sur le fichier national du permis de conduire. Le conducteur est informé, pour chaque retrait, par simple lettre adressée à son domicile.

Vous pouvez avoir connaissance du nombre de points restant sur votre permis de conduire par Internet via le site Télépoints (voir : Télépoints : le site pour connaître son solde de points). Sinon, vous devez impérativement vous présenter en personne à votre préfecture ou sous-préfecture, muni de votre permis de conduire en original et d'une autre pièce d'identité.

Vous pouvez récupérer des points de permis de conduire tant que votre permis n'a pas été annulé.

Au bout de 6 mois : Si vous n'avez perdu qu'un seul point de permis, vous le récupérez si aucune infraction , n'est enregistrée. Si jamais vous commettez une nouvelle infraction, il faudra attendre 2 ans.

: Si vous n'avez perdu qu'un seul point de permis, vous le récupérez si aucune infraction , n'est enregistrée. Si jamais vous commettez une nouvelle infraction, il faudra attendre 2 ans. Au bout de 2 ans : Si vous ne commettez pas d'infraction(s) au code de la route, vous récupérez automatiquement tout vos points de permis à compter du paiement de la dernière amende ou de la dernière condamnation. Si jamais vous commettez une nouvelle infraction pendant cette période, le délai recommence à courir à partir de la dernière condamnation.

: Si vous ne commettez pas d'infraction(s) au code de la route, vous récupérez automatiquement tout vos points de permis à compter du paiement de la dernière amende ou de la dernière condamnation. Si jamais vous commettez une nouvelle infraction pendant cette période, le délai recommence à courir à partir de la dernière condamnation. Au bout de 3 ans : Si la dernière infraction est considérée comme un délit ou une contravention de 4e ou 5e classe et que vous ne commettez pas d'infraction(s) pendant ce délai. Si jamais vous commettez de nouveau une infraction, le délai de 3 ans repart à zéro à partir de la date de la dernière infraction.

En assistant à des stages de sensibilisation : les stages de sensibilisation peuvent être suivis volontairement ou vous être imposés selon la décision du juge et vous permettront de récupérer 4 points moyennant 260 euros. Ils durent deux jours consécutifs. Vous pouvez en faire un tous les ans. Ces stages sont réalisés par des organismes contrôlés par les préfets. ATTENTION : Les stages de sensibilisation durent deux jours. Ils sont payants et vous ne pouvez suivre un tel stage que tous les deux ans.

Permis à points : quels sont les effets de la perte de la totalité des points ?

Lorsque le capital est réduit à zéro, le permis de conduire perd sa validité avec interdiction d'en obtenir un nouveau avant un délai de 6 mois. La perte de validité concerne l'autorisation de conduire tout véhicule terrestre à moteur pour lequel un permis de conduire est nécessaire. Le titulaire est informé par lettre recommandée de l'annulation de son permis. Il dispose d'un délai d'une semaine à compter de la réception de la lettre pour rapporter son permis de conduire à la préfecture.

Il faut :