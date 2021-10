Prix de l'essence : où est-il le moins cher près de chez vous ?

PRIX DE L'ESSENCE. Les tarifs à la pompe continuent de grimper depuis la rentrée. Essence, gazole... Tous les carburants sont concernés par cette hausse des prix. Quels sont les moyens de faire quelques économies ? Voici toutes les infos.

[Mis à jour le 14 octobre à 11h31] Les prix des carburants atteignent déjà des sommets et ce n'est pas fini ! Pour les consommateurs, le passage à la station-service a des allures de supplice en cette rentrée 2021. Le prix du litre de gazole a dépassé les 1,50 euros en moyenne (1,5354 au pointage de la semaine du 7 octobre) alors que celui de l'essence sans-plomb a dépassé les 1,60 euros, atteignant même dans certaines stations isolées la barre des 2 euros, comme à l'ile d'Yeu.

Dans ce contexte, comment faire pour tenter de gratter quelques précieux centimes au litre ? Outre le fait de modérer vos déplacements, de pratiquer si vous le pouvez le covoiturage, le mieux est encore de comparer les prix pratiqués dans les stations-services autour de chez vous. Fastidieux ? Pas tant que ça puisque de nombreux sites proposent ce service sur internet. C'est le cas de notre partenaire Essence&Co dont vous pouvez retrouver le moteur de recherche ci-dessous.

Vous vous interrogez sur l'origine de cette augmentation importante des prix de l'essence ? La reprise économique sur une grande partie de la planète, conjuguée aux incertitudes géopolitiques, entraîne une flambée de la demande en carburant, logiquement répercutée sur les prix de l'essence. Depuis le début de l'été, le prix du litre de Sans-Plomb 95 a ainsi pris 5 centimes en moyenne et continue l'effet de rattrapage, un an après la crise du Covid-19 qui avait entraîné une forte baisse de la demande en pétrole brut, tirant les prix de l'essence vers le bas. Le comparatif avec septembre 2020 est en effet éloquent : +20% sur les tarifs du litre de sans-plomb 95.

Il est possible de comparer les prix des carburants dans les stations-services près de chez vous. De nombreuses applis le proposent directement sur smartphone. C'est le cas de l'appli "Essence". Bien pratique en cas de pénurie d'essence, elle est disponible sur Androïd ou iPhone, propose au quotidien les tarifs des carburants en s'appuyant sur les remontées des utilisateurs pour indiquer les tarifs en vigueur. Le site gouvernemental "prix.carburant.gouv.fr" vous propose également des relevés de prix par département et type de carburant (Attention à bien différencier sans-plomb 95, 98 ou E10). Les relevés de prix sont mis à jour de manière hebdomadaire. De quoi vous aider à trouver la ou les stations-service les moins chères.

Vous l'avez remarqué, il existe parfois des écarts parfois conséquents de prix selon la station-service : entre marques de distributeurs (supermarchés notamment) et stations de groupes pétroliers, la différence peut paraître parfois importante. Elle s'explique par différents paramètres dont l'image de marque mais aussi les fameux additifs. Vous les connaissez peut-être par leur nom commercial. Le carburant Excellium par exemple dans le réseau Total comporte de nombreux additifs. Incorporés au carburant, elles servent à en améliorer la qualité donc le rendement. Destinés aussi à protéger le moteur ou le réservoir, ils agissent également sur les prix, plus élevés, ce qui fait parfois naître la polémique sur leur utilité. Argument marketing utilisé pour justifier ces tarifs ou vrai bénéfice pour la voiture, le débat est vif.

Quelle est la part des taxes dans le prix de l'essence à la pompe ? D'après Total, les taxes représentent "la part la plus importante du prix du carburant". En 2018, selon l'entreprise, les taxes perçues par l'Etat représentaient par exemple "63% du prix du Sans Plomb 95-E10 et 60% de celui du gazole". La taxe sur l'essence se divise en fait en deux taxes différentes : la TVA, et la taxe intérieur de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). On retrouve également la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). La TICPE est, aussi, plus importante sur l'essence que sur le gazole. En mars 2019, la TICPE représentait près de 70 centimes sur l'essence, 60 centimes sur le prix d'un litre de gazole.

La taxe carbone est une taxe sur les émissions de CO2. Elle a été mise en place en 2014. Elle devait augmenter au 1er janvier 2019 et ajouter 3 centimes de plus au prix du litre de gazole et 6 centimes au prix du litre de Sans Plomb. Il n'en a rien été : le gouvernement a décidé d'annuler son augmentation, au moins pour l'année 2019, alors qu'elle aurait pu rapporter 3,9 milliards d'euros de recettes supplémentaires à l'Etat. Cette décision fait suite à la grogne des gilets jaunes à la fin de l'année 2018. A noter que la taxe carbone, composante de la TICPE, ne finance que "très peu" la transition écologique.

Selon un rapport du Sénat portant sur les recettes de l'année 2016, "sur les 4 milliards d'euros de recettes supplémentaires attendues de la composante carbone en 2016, 3 milliards d'euros sont restitués aux entreprises au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), et 1 milliard d'euros aux ménages, au travers des taux réduits de TVA applicables aux travaus de rénovation énergétique des logements et en faveur du logement social et du logement intermédiaire". Pour le Sénat, l'augmentation de la taxe carbone résulte donc d'une "logique de rendement budgétaire" et ne sert pas particulièrement à financer la transition écologique.