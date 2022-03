Prix du carburant : déjà une baisse à la station-essence ? Les prix

PRIX DE L'ESSENCE. Enfin une accalmie à la pompe pour les automobilistes ? Après une spectaculaire flambée, les prix des carburants à la station-essence sont annoncés en baisse ces prochains jours. Est-ce déjà visible ? On fait le point.

[Mis à jour le 15 mars 2022 à 09h39] Après la flambée des prix des carburants, qui ont atteint des sommets en quelques jours, franchissant la barre des 2 euros le litre dans de nombreuses stations-service, les prochains jours seront-ils synonyme d'accalmie bienvenue ? Les experts scrutent depuis plusieurs jours les courbes de prix, voyant dans le cours du baril de pétrole, le fameux brent, un motif d'optimisme. Après avoir culminé à 139 dollars, le cours a chuté ces derniers jours, tutoyant le 14 mars la barre des 100 dollars.

Conséquence, si le délai de répercussion entre les tendances des cours du pétrole et le prix à la pompe est estimé à 10 jours, les prix devraient donc bien baisser ces prochains jours. Pour l'instant, difficile de voir une éclaircie puisque la moyenne nationale n'a pas beaucoup évolué le mardi 15 mars au matin avec des prix moyens à 1,987 euro/litre sur le sans-plomb 95 E10 et 2,061/litre sur le gazole. Il faudra donc s'armer de patience et décaler si possible de quelques jours votre passage à la station service.

Face à cette situation de crise, le gouvernement a promis une nouvelle aide, sous forme de remise de 15 centimes sur le litre d'essence. De quoi alléger la facture de 7,50 euros pour un plein de 50 litres, un réservoir moyen pour un véhicule en France. "Pour chaque plein de 60 litres, vous économiserez 9 euros", a également résumé le Premier ministre Jean Castex. Cette mesure doit prochainement entrer en vigueur. Voici ce qu'il faut retenir de cette annonce ainsi que la liste des stations service les moins chères de France pour vous aider à trouver la pompe la plus abordable près de chez vous.

Outre le fait de modérer vos déplacements, de pratiquer si vous le pouvez le covoiturage, le mieux est encore de comparer les prix pratiqués dans les stations-services autour de chez vous. Fastidieux ? Pas tant que ça puisque de nombreux sites proposent ce service sur internet. Vous pouvez également vous baser sur le site officiel du gouvernement, carburant.gouv.fr qui propose de retrouver les tarifs que doivent obligatoirement indiquer à l'Etat les gérants des stations-service. Linternaute.com a préparé justement un dossier vous indiquant les tarifs département par département.

Notre partenaire Essence&Co propose également ce service via des données collaboratives fournies par les internautes. Vous pouvez retrouver le moteur de recherche ci-dessous. Il est possible de comparer les prix des carburants dans les stations-services près de chez vous. Disponible sur Androïd ou iPhone, elle propose au quotidien les tarifs des carburants en s'appuyant sur les remontées des utilisateurs pour indiquer les tarifs en vigueur.

Le site gouvernemental "prix.carburant.gouv.fr" vous propose également des relevés de prix par département et type de carburant (Attention à bien différencier sans-plomb 95, 98 ou E10). Les relevés de prix sont mis à jour de manière hebdomadaire. De quoi vous aider à trouver la ou les stations-service les moins chères à travers une carte interactive recensant les stations-service près de chez vous.

Vous l'avez remarqué, il existe parfois des écarts parfois conséquents de prix selon la station-service : entre marques de distributeurs (supermarchés notamment) et stations de groupes pétroliers, la différence peut paraître parfois importante. Elle s'explique par différents paramètres dont l'image de marque mais aussi les fameux additifs. Vous les connaissez peut-être par leur nom commercial. Le carburant Excellium par exemple dans le réseau Total comporte de nombreux additifs. Incorporés au carburant, elles servent à en améliorer la qualité donc le rendement. Destinés aussi à protéger le moteur ou le réservoir, ils agissent également sur les prix, plus élevés, ce qui fait parfois naître la polémique sur leur utilité. Argument marketing utilisé pour justifier ces tarifs ou vrai bénéfice pour la voiture, le débat est vif.

Quelle est la part des taxes dans le prix de l'essence à la pompe ? D'après Total, les taxes représentent "la part la plus importante du prix du carburant". En 2018, selon l'entreprise, les taxes perçues par l'Etat représentaient par exemple "63% du prix du Sans Plomb 95-E10 et 60% de celui du gazole". La taxe sur l'essence se divise en fait en deux taxes différentes : la TVA, et la taxe intérieur de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). On retrouve également la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). La TICPE est, aussi, plus importante sur l'essence que sur le gazole. En fonction des tarifs de l'essence, la TICPE représente près de 70 centimes sur l'essence, 60 centimes sur le prix d'un litre de gazole.

La taxe carbone est une taxe sur les émissions de CO2. Elle a été mise en place en 2014. Elle devait augmenter au 1er janvier 2019 et ajouter 3 centimes de plus au prix du litre de gazole et 6 centimes au prix du litre de Sans Plomb. Il n'en a rien été : le gouvernement a décidé d'annuler son augmentation alors qu'elle aurait pu rapporter 3,9 milliards d'euros de recettes supplémentaires à l'Etat. Cette décision fait suite à la grogne des gilets jaunes à la fin de l'année 2018. A noter que la taxe carbone, composante de la TICPE, ne finance que "très peu" la transition écologique.

Selon un rapport du Sénat portant sur les recettes de l'année 2016, "sur les 4 milliards d'euros de recettes supplémentaires attendues de la composante carbone en 2016, 3 milliards d'euros sont restitués aux entreprises au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), et 1 milliard d'euros aux ménages, au travers des taux réduits de TVA applicables aux travaux de rénovation énergétique des logements et en faveur du logement social et du logement intermédiaire". Pour le Sénat, l'augmentation de la taxe carbone résulte donc d'une "logique de rendement budgétaire" et ne sert pas particulièrement à financer la transition écologique.