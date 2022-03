Prix du carburant : des "promos" ce week-end, comment ça marche ?

PROMOTION PRIX DE L'ESSENCE. La chasse aux bons plans sur le carburant est lancée ! Avant l'entrée en vigueur de la remise de 15 centimes par litre, plusieurs distributeurs annoncent des "promotions' ce week-end. On fait le point.

[Mis à jour le 25 mars 2022 à 11h25] Les prix du carburant continuent de jouer au yoyo ces derniers jours. Mauvaise nouvelle, les tarifs dans les stations-essence grimpent à nouveau avant le week-end du 26 et 27 avril avec un prix moyen du sans-plomb 95 E10 à 1,967 euro/litre en moyenne selon le site Carbu.com et 2,106 euros/litre pour le gazole, toujours selon les relevés du site Carbu.com.

Petite éclaircie en vue tout de même avec la prochaine entrée en vigueur de la remise de 15 centimes/litre promise par le gouvernement à partir du 1er avril prochain ! Mais même avant cette date, il y a quelques possibilités de faire de petites économies sur votre plein d'essence en profitant d'opérations lancées par plusieurs fournisseurs, notamment ceux de la grande distribution. Casino avait déjà annoncé une opération de promotions, rejoint par Leclerc ou Carrefour. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ces promotions.

Quelle "promotion' sur l'essence chez Casino ?

Casino reconduit une opération "coup de pouce" ce vendredi 25 mars et samedi 26 mars. Le principe ? Profiter de prix baissés : 1 euro le litre de carburant. L'opération fonctionne en trois temps :

Vous faites votre plein à la station-service Casino et récupérez le ticket de caisse. Dans la limite de 50 litres, le magasin vous rembourse la différence entre le prix payé et un carburant à un euro. Au maximum, vous pouvez donc récupérer 50 euros si le prix du carburant est affiché à 2 euros/litre (2 euros - 1 euro = 1 euro X 50 litres maximum = 50 euros). La différence est transformée en bon d'achat à utiliser durant le week-end dans le supermarché Casino dès 80 euros dépensés. De quoi imaginer faire des courses à 80 euros et n'en payer que 30 euros !

Quelle "promotion" sur l'essence chez Carrefour ?

Chez Carrefour, une opération voit également le jour depuis le vendredi 25 mars et jusqu'au jeudi 31 mars. Le fonctionnement repose sur le principe de la future remise de 15 centimes par litre de carburant. Mais contrairement à ce futur dispositif, vous ne profiterez pas d'une remise immédiate sur votre plein d'essence. Les 15 centimes par litre acheté seront reversées sur votre carte fidélité. Attention, la remise ne sera valable qu'une seule fois durant cette période et est reservée aux détenteurs de la carte de fidélité. "Ainsi, 15 centimes par litre d'essence seront crédités sur la carte de fidélité de nos clients. Cette somme sera déduite lors de leur passage en caisse", précise le groupe dans un communiqué de presse diffusé jeudi 24 mars.

Vous faites votre plein et gardez le ticket de caisse.

Vous vous présentez à la caisse lors de vos courses au supermarché. Deux choix s'offrent alors à vous : créditer le montant de la remise par exemple 7,5 euros pour un plein de 50 litres (0,15x50) soit voir ce même montant débité de votre plein de courses.

La liste des supermarchés participant à l'opération doit encore être transmise par Carrefour.

Quelle "promotion" sur les carburants chez Auchan ?

Enfin, Auchan lance aussi son opération spéciale sur les prix de l'essence. L'enseigne propose une remise de 6 euros pour tout achat de 30 litres minimum d'essence. Il suffit pour cela de présenter votre ticket de carburant à la caisse de votre supermarché Auchan. L'offre est valable ces 25 et 26 mars mais aussi les 1er et 2 avril prochain. Attention, pour en profiter, il faudra présenter le ticket en caisse avant le 2 avril (si vous avez fait le plein les 25 ou 26 mars) ou avant le 9 avril (si vous avez fait votre plein le 1er ou 2 avril). L'offre n'est valable qu'une seule fois.

Plusieurs supermarchés Auchan ne participent toutefois pas à cette opération. En voici la liste : Alès, Arpajon, Athis-Mons, Aumont-Aubrac, Bellegarde, Belley, Billy-Berclau, Breuillet, Cachan, Canteleu, Cazaux, Chamarande, Cormeilles-en-Parisis, Draveil, Egletons, Ensisheim, Epinal, Golbey, Haguenau, Hayange, Jargeau, Juvisy-sur-Orge, Lencloitre, Lens, Ligueuil, Loches, Marvejols, Maurepas, Mirebeau, Monnaie, Ostwald, Paris Dupleix, Le Plessis Trévise, Pontaumur, Ris-Orangis, Saint-Pardoux La Rivière, Sorigny, Thiviers, Tours Orangerie, Marseille Prado et Vouvray.

Outre le fait de modérer vos déplacements, de pratiquer si vous le pouvez le covoiturage, le mieux est encore de comparer les prix pratiqués dans les stations-services autour de chez vous. Fastidieux ? Pas tant que ça puisque de nombreux sites proposent ce service sur internet. Vous pouvez également vous baser sur le site officiel du gouvernement, carburant.gouv.fr qui propose de retrouver les tarifs que doivent obligatoirement indiquer à l'Etat les gérants des stations-service. Linternaute.com a préparé justement un dossier vous indiquant les tarifs département par département.

Notre partenaire Essence&Co propose également ce service via des données collaboratives fournies par les internautes. Vous pouvez retrouver le moteur de recherche ci-dessous. Il est possible de comparer les prix des carburants dans les stations-services près de chez vous. Disponible sur Androïd ou iPhone, elle propose au quotidien les tarifs des carburants en s'appuyant sur les remontées des utilisateurs pour indiquer les tarifs en vigueur.

Le site gouvernemental "prix.carburant.gouv.fr" vous propose également des relevés de prix par département et type de carburant (Attention à bien différencier sans-plomb 95, 98 ou E10). Les relevés de prix sont mis à jour de manière hebdomadaire. De quoi vous aider à trouver la ou les stations-service les moins chères à travers une carte interactive recensant les stations-service près de chez vous.

Vous l'avez remarqué, il existe parfois des écarts parfois conséquents de prix selon la station-service : entre marques de distributeurs (supermarchés notamment) et stations de groupes pétroliers, la différence peut paraître parfois importante. Elle s'explique par différents paramètres dont l'image de marque mais aussi les fameux additifs. Vous les connaissez peut-être par leur nom commercial. Le carburant Excellium par exemple dans le réseau Total comporte de nombreux additifs. Incorporés au carburant, elles servent à en améliorer la qualité donc le rendement. Destinés aussi à protéger le moteur ou le réservoir, ils agissent également sur les prix, plus élevés, ce qui fait parfois naître la polémique sur leur utilité. Argument marketing utilisé pour justifier ces tarifs ou vrai bénéfice pour la voiture, le débat est vif.

Quelle est la part des taxes dans le prix de l'essence à la pompe ? D'après Total, les taxes représentent "la part la plus importante du prix du carburant". En 2018, selon l'entreprise, les taxes perçues par l'Etat représentaient par exemple "63% du prix du Sans Plomb 95-E10 et 60% de celui du gazole". La taxe sur l'essence se divise en fait en deux taxes différentes : la TVA, et la taxe intérieur de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). On retrouve également la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). La TICPE est, aussi, plus importante sur l'essence que sur le gazole. En fonction des tarifs de l'essence, la TICPE représente près de 70 centimes sur l'essence, 60 centimes sur le prix d'un litre de gazole.

La taxe carbone est une taxe sur les émissions de CO2. Elle a été mise en place en 2014. Elle devait augmenter au 1er janvier 2019 et ajouter 3 centimes de plus au prix du litre de gazole et 6 centimes au prix du litre de Sans Plomb. Il n'en a rien été : le gouvernement a décidé d'annuler son augmentation alors qu'elle aurait pu rapporter 3,9 milliards d'euros de recettes supplémentaires à l'Etat. Cette décision fait suite à la grogne des gilets jaunes à la fin de l'année 2018. A noter que la taxe carbone, composante de la TICPE, ne finance que "très peu" la transition écologique.

Selon un rapport du Sénat portant sur les recettes de l'année 2016, "sur les 4 milliards d'euros de recettes supplémentaires attendues de la composante carbone en 2016, 3 milliards d'euros sont restitués aux entreprises au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), et 1 milliard d'euros aux ménages, au travers des taux réduits de TVA applicables aux travaux de rénovation énergétique des logements et en faveur du logement social et du logement intermédiaire". Pour le Sénat, l'augmentation de la taxe carbone résulte donc d'une "logique de rendement budgétaire" et ne sert pas particulièrement à financer la transition écologique.