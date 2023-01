"Prix du carburant : essence, diesel... Pourquoi ça flambe (encore) ?"

PRIX DE L'ESSENCE. Le prix de l'essence a grimpé fortement en ce début d'année 2023. A combien se chiffre la hausse des tarifs du gazole comme du sans-plomb ? Voici les dernières données.

[Mis à jour le 10 janvier 2023 à 08h10] Les effets sur les prix à la pompe n'ont pas tardé à se faire sentir. Avec la fin des ristournes sur l'essence (réduction chez TotalEnergies mais aussi coup de pouce du gouvernement avec une ristourne de 30 centimes jusqu'à l'automne puis de 10 centimes jusqu'au 31 décembre 2022), les prix des carburants, diesel comme essence, flambent à nouveau et les tarifs grimpent à la pompe.

Selon le dernier relevé du ministère de la Transition écologique dévoilé lundi 9 janvier 2023, le litre de gazole était affiché en moyenne en France à 1,8894 euro en ce début de semaine. C'est 13,3 centimes de plus que la semaine précédente ! Que dire alors du litre de sans-plomb dont la hausse est encore plus importante avec un litre de sans-plomb 95 E10 à 1,8346 euro en moyenne, soit près de 20 centimes de plus que le lundi précédent ? Quant au sans-plomb 98, il frôle à nouveau les 2 euros le litre (1,9510 euro en moyenne).

Mauvaise nouvelle, cela pourrait être encore pire. Un petit oeil sur le marché du pétrole brut (avec l'indice du brent comme référence) permet de constater des prix autours des 80 dollars, loin du seuil des 100 dollars allégrement franchi en 2022. En clair, si le prix du pétrole brut s'envole à nouveau dans un contexte international incertain, la note pourrait rapidement être encore plus salée pour les automobilistes français. Seule lueur d'espoir, une nouvelle aide de 100 euros est mise en place en 2023, mais sous conditions de revenus. Cette aide concernera les ménages modestes. Selon le gouvernement, 10 millions de Français seront concernés.

Quels sont les prix moyens des carburants en France ?

Lundi 9 janvier 2023, es prix moyens des litres de carburant constatés et relevés par le ministère de la Transition écologique étaient de 1,8894 pour le gazole. Le litre de sans-plomb 95 E10 était affiché en moyenne à 1,8346 euro. Lundi 3 janvier 2023, les prix moyens des litres de carburant constatés et relevés par le ministère de la Transition écologique étaient de 1,6423 euro pour le litre de sans-plomb 95 E10 et 1,7664 pour le litre de gazole. Le dernier pic avait été constaté mi-novembre lors de la réduction des aides gouvernementales avec un tarif moyen à 1,9059 pour le gazole et 1,7514 pour le sans-plomb 95 E10.

La raison de la hausse des prix ? Le contexte international, surtout avec les sanctions prises contre la Russie suite au début de la guerre en Ukraine. L'Union Européenne a opté pour un progressif boycott du pétrole russe, ce qui conduit à une hausse de la demande sur le pétrole en provenance d'autres régions, notamment de la péninsule arabique et in fine des prix. Les cours du pétrole ont franchi régulièrement la barre des 100 dollars le baril depuis le début du mois de mars.

Outre le fait de modérer vos déplacements, de pratiquer si vous le pouvez le covoiturage, le mieux est encore de comparer les prix pratiqués dans les stations-services autour de chez vous. Fastidieux ? Pas tant que ça puisque de nombreux sites proposent ce service sur internet. Vous pouvez également vous baser sur le site officiel du gouvernement, carburant.gouv.fr qui propose de retrouver les tarifs que doivent obligatoirement indiquer à l'État les gérants des stations-service.

Notre partenaire Essence&Co propose par ailleurs ce service via des données collaboratives fournies par les internautes. Vous pouvez retrouver le moteur de recherche ci-dessous. Il est possible de comparer les prix des carburants dans les stations-services près de chez vous. Disponible sur Androïd ou iPhone, elle propose au quotidien les tarifs des carburants en s'appuyant sur les remontées des utilisateurs pour indiquer les tarifs en vigueur.

Le site gouvernemental "prix.carburant.gouv.fr" vous propose aussi des relevés de prix par département et type de carburant (Attention à bien différencier sans-plomb 95, 98 ou E10). Les relevés de prix sont mis à jour de manière hebdomadaire. De quoi vous aider à trouver la ou les stations-service les moins chères à travers une carte interactive recensant les stations-service près de chez vous.

Vous l'avez remarqué, il existe parfois des écarts parfois conséquents de prix selon la station-service : entre marques de distributeurs (supermarchés notamment) et stations de groupes pétroliers, la différence peut paraître parfois importante. Elle s'explique par différents paramètres dont l'image de marque, mais aussi les fameux additifs. Vous les connaissez peut-être par leur nom commercial. Le carburant Excellium par exemple dans le réseau Total, comporte de nombreux additifs. Incorporés au carburant, elles servent à en améliorer la qualité donc le rendement. Destinés aussi à protéger le moteur ou le réservoir, ils agissent également sur les prix, plus élevés, ce qui fait occasionnellement naître la polémique sur leur utilité. Argument marketing utilisé pour justifier ces tarifs ou vrai bénéfice pour la voiture, le débat est vif.

Quelle est la part des taxes dans le prix de l'essence à la pompe ? D'après Total, les taxes représentent "la part la plus importante du prix du carburant". En 2018, selon l'entreprise, les taxes perçues par l'État représentaient par exemple "63% du prix du Sans Plomb 95-E10 et 60% de celui du gazole". La taxe sur l'essence se divise en fait en deux taxes différentes : la TVA, et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). On retrouve également la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). La TICPE est aussi plus importante sur l'essence que sur le gazole. En fonction des tarifs de l'essence, la TICPE représente près de 70 centimes sur l'essence, 60 centimes sur le prix d'un litre de gazole.