Prix du carburant : une nouvelle remise, quels tarifs en moyenne à la pompe ?

PRIX DE L'ESSENCE. La remise de 18 centimes sur le prix du carburant a-t-elle eu un effet sur les prix affichés à la pompe ? Alors que le gouvernement annonce un élargissement de la mesure pour certaines professions, la date de fin de cette remise crée déjà la polémique.

[Mis à jour le 26 avril 2022 à 10h16] Le prix du carburant se stabilisera-t-il à l'approche de l'été et avant les grands départs en vacances ? La ristourne de 18 centimes sur le prix du litre de carburant, instaurée par le gouvernement au 1er avril, doit prendre fin au 31 juillet. Cette date de fin crée déjà nombre de questions, notamment pour les vacanciers puisque les aoûtiens ne devraient donc pas bénéficier de la remise de 15 centimes/litre au contraire des juilletistes. Du côté de l'exécutif, et dans l'attente de l'instauration d'un nouveau gouvernement, on susurre que le dispositif, très coûteux pour les finances publiques (3 milliards d'euros sur 4 mois), n'a pas forcément vocation à être prolongé. Il pourrait être relayé par un autre dispositif, plus ciblé pour les ménages modestes et devant accumuler les kilomètres pour leurs besoins professionnels.

Un premier geste a d'ailleurs été fait en ce sens. Certaines professions disposeront d'un petit coup de pouces supplémentaire ces prochaines semaines : les professionnels de santé conventionnés. Dentistes, infirmiers, kinés, médecins, orthophonistes ou encore sages-femmes seront concernés via un élargissement du remboursement des frais kilométriques par l'Assurance maladie. Concrètement, ils bénéficieront d'une remise de 15 centimes supplémentaires par litre via le remboursement de ces frais. Là aussi, la remise sera temporaire et devrait s'arrêter au 31 juillet 2022.

Mise en place au 1er avril dernier, cette remise sur le prix du carburant décidée par le gouvernement a-t-elle un effet sur les prix à la pompe et réduisant la flambée des tarifs constatés par les automobilistes ? La réponse est ou : l'instauration de la remise de 18 centimes coïncide bien avec une (petite) ristourne sur le prix du litre de sans-plomb comme du gazole. Alors que le prix du litre de carburant avait passé la symbolique barre des deux euros/litre, il s'est depuis stabilisé : 1,891 euro en moyenne pour le gazole début avril puis 1,82 euro le litre la semaine du 10 avril, 1,81 euro en semaine 15.

Attention, le litre de gazole a de nouveau augmenté, reprenant six centimes en une semaine pour pointer à 1,87 euro selon le dernier relevé du 22 avril 2022. Même chose pour l'essence avec un tarif du sans-plomb 95 E10 qui est passé en un mois de 1,96 euro en moyenne à 1,74 euro/litre au 22 avril 2022 (source : relevé transmis par le ministère de l'Ecologie). La remise carburant est-elle pour autant la seule raison de cette remise ? Non, puisque le prix du baril de pétrole a aussi connu une chute après une hausse vertigineuse dans les premiers jours suivant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Après avoir dépassé les 122 dollars début mars, les prix du brent comme du baril ont fondu sur le marché se plaçant autour des 100 dollars tout en restant bien au-dessus des prix affichés ces dernières années.

Outre le fait de modérer vos déplacements, de pratiquer si vous le pouvez le covoiturage, le mieux est encore de comparer les prix pratiqués dans les stations-services autour de chez vous. Fastidieux ? Pas tant que ça puisque de nombreux sites proposent ce service sur internet. Vous pouvez également vous baser sur le site officiel du gouvernement, carburant.gouv.fr qui propose de retrouver les tarifs que doivent obligatoirement indiquer à l'Etat les gérants des stations-service.

Notre partenaire Essence&Co propose également ce service via des données collaboratives fournies par les internautes. Vous pouvez retrouver le moteur de recherche ci-dessous. Il est possible de comparer les prix des carburants dans les stations-services près de chez vous. Disponible sur Androïd ou iPhone, elle propose au quotidien les tarifs des carburants en s'appuyant sur les remontées des utilisateurs pour indiquer les tarifs en vigueur.

Le site gouvernemental "prix.carburant.gouv.fr" vous propose également des relevés de prix par département et type de carburant (Attention à bien différencier sans-plomb 95, 98 ou E10). Les relevés de prix sont mis à jour de manière hebdomadaire. De quoi vous aider à trouver la ou les stations-service les moins chères à travers une carte interactive recensant les stations-service près de chez vous.

Vous l'avez remarqué, il existe parfois des écarts parfois conséquents de prix selon la station-service : entre marques de distributeurs (supermarchés notamment) et stations de groupes pétroliers, la différence peut paraître parfois importante. Elle s'explique par différents paramètres dont l'image de marque mais aussi les fameux additifs. Vous les connaissez peut-être par leur nom commercial. Le carburant Excellium par exemple dans le réseau Total comporte de nombreux additifs. Incorporés au carburant, elles servent à en améliorer la qualité donc le rendement. Destinés aussi à protéger le moteur ou le réservoir, ils agissent également sur les prix, plus élevés, ce qui fait parfois naître la polémique sur leur utilité. Argument marketing utilisé pour justifier ces tarifs ou vrai bénéfice pour la voiture, le débat est vif.

Quelle est la part des taxes dans le prix de l'essence à la pompe ? D'après Total, les taxes représentent "la part la plus importante du prix du carburant". En 2018, selon l'entreprise, les taxes perçues par l'Etat représentaient par exemple "63% du prix du Sans Plomb 95-E10 et 60% de celui du gazole". La taxe sur l'essence se divise en fait en deux taxes différentes : la TVA, et la taxe intérieur de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). On retrouve également la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). La TICPE est, aussi, plus importante sur l'essence que sur le gazole. En fonction des tarifs de l'essence, la TICPE représente près de 70 centimes sur l'essence, 60 centimes sur le prix d'un litre de gazole.

La taxe carbone est une taxe sur les émissions de CO2. Elle a été mise en place en 2014. Elle devait augmenter au 1er janvier 2019 et ajouter 3 centimes de plus au prix du litre de gazole et 6 centimes au prix du litre de Sans Plomb. Il n'en a rien été : le gouvernement a décidé d'annuler son augmentation alors qu'elle aurait pu rapporter 3,9 milliards d'euros de recettes supplémentaires à l'Etat. Cette décision fait suite à la grogne des gilets jaunes à la fin de l'année 2018. A noter que la taxe carbone, composante de la TICPE, ne finance que "très peu" la transition écologique.

Selon un rapport du Sénat portant sur les recettes de l'année 2016, "sur les 4 milliards d'euros de recettes supplémentaires attendues de la composante carbone en 2016, 3 milliards d'euros sont restitués aux entreprises au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), et 1 milliard d'euros aux ménages, au travers des taux réduits de TVA applicables aux travaux de rénovation énergétique des logements et en faveur du logement social et du logement intermédiaire". Pour le Sénat, l'augmentation de la taxe carbone résulte donc d'une "logique de rendement budgétaire" et ne sert pas particulièrement à financer la transition écologique.