"Chèque carburant : conditions, montant... Ce que l'on sait déjà"

CHEQUE CARBURANTS. Si rien n'est encore officiellement acté, la piste d'un chèque carburant ou chèque essence est envisagée pour contrer la hausse des prix. Date, conditions, montant... On fait le point.

[Mis à jour le 19 octobre 2021 à 20h33] Chèque carburant ou baisse des taxes ? Telle est la question. À la veille d'un nouveau Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a rouvert le débat. Alors que lundi, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, avait défendu la mise en place d'un chèque essence plutôt qu'une baisse de la fiscalité, estimant notamment qu'"un centime de baisse sur le litre de carburant représente un demi-milliard d'euros donc c'est très coûteux pour un résultat que les Français ne verront pas", Gabriel Attal s'est montré plus prudent mardi 19 octobre au matin, sur les ondes de RTL. "Les derniers arbitrages sont en cours, on est en train d'y travailler", a-t-il indiqué, précisant au passage qu'"il n'y a pas de piste exclue, on veut que ce soit, simple, juste et efficace".

D'après Les Échos, le président Emmanuel Macron et son Premier ministre Jean Castex pourraient trancher la question mercredi 20 octobre, lors d'un déjeuner. Une décision qui devrait être communiquée dans la foulée, assurent nos confrères qui rappellent qu'une dernière réunion d'arbitrage sur le sujet s'est tenue ce mardi à l'Élysée. Les Échos croient par ailleurs savoir que la baisse des taxes, quoi que temporaire, semblait alors avoir l'avantage, mais n'avait pour autant pas encore été validée en fin de journée. Il faut dire que l'équation est complexe pour l'exécutif. Alors que la pré-campagne présidentielle bat déjà son plein, le pouvoir d'achat des Français est au cœur de toutes les préoccupations. Pour autant, l'écologie reste un facteur à ne pas négliger. De quoi donner, vous l'aurez compris, du fil à retordre au gouvernement qui va bien devoir trancher. Au micro de RTL mardi matin, Gabriel Attal s'est d'ailleurs voulu optimiste à ce sujet : des "mesures de protection" vont être prochainement annoncées, "je pense que c'est une question de jours, et d'ici la fin de la semaine, bien sûr", a-t-il confié.

Pour quelles personnes sera mis en en place le chèque carburant, aussi appelé chèque essence ? Si le dispositif n'a pas été officialisé ni confirmé, le gouvernement prévoit bien de nombreux critères dont ceux de revenus. Toutefois, contrairement au système déjà mis en place en région Hauts-de-France (voir plus bas), les salariés pourraient ne pas être les seuls concernés. "Une mère au foyer qui accompagne ses enfants à l'école ou une personne handicapée qui a besoin de prendre sa voiture doivent pouvoir être accompagnées même s'ils ne travaillent pas", souligne un proche du gouvernement au Parisien. Il faudra en revanche bien posséder son propre véhicule. À l'inverse, le critère de la présence d'un réseau de transports en commun devrait figurer dans le dispositif. Le but reste d'inciter à l'utilisation de ces transports et ne pas mettre en place un système qui irait à l'encontre des objectifs écologiques du gouvernement. L'équation s'annonce complexe : quels critères permettront de déterminer si l'usager bénéficie d'un réseau de transports en commun suffisamment performant ? Mystère...

Le chèque carburant devrait être officialisé très prochainement, si l'on en croit les déclarations du ministre de l'Économie Bruno Le Maire, lundi 18 octobre, à l'antenne d'Europe 1. "Le plus rapidement possible", a-t-il d'abord annoncé. "J'ai été pendant deux ans chargé de répondre à la crise économique et quand il y avait le fonds de solidarité, il fallait s'assurer que ça aille vite vers les consommateurs. Et ça va être la même chose avec ce chèque : il faut qu'il arrive rapidement à ceux qui en ont le plus besoin", a-t-il ensuite ajouté. Ce nouveau dispositif d'aides sera nécessairement ciblé et réservé à certains ménages modestes. "Ce ne sera pas une aide généralisée pour tous les automobilistes. Cela coûterait trop cher et irait également à l'encontre de notre politique de protection de l'environnement", confiait ainsi un proche du Premier ministre Jean Castex au journal Le Parisien vendredi 15 octobre.

Mystère pour l'heure sur le montant de ce chèque carburant qui devrait être alloué sous conditions de ressources. Pour rappel, le montant du bonus chèque énergie versé en décembre 2021 aux ménages bénéficiaires sera de 100 euros. Les aides régionales déjà mises en place dans certaines collectivités, par exemple en région Hauts-de-France étaient de 60 euros tous les trois mois, soit 20 euros par mois. Le gouvernement devrait prochainement préciser l'enveloppe allouée à ce dispositif, et avec le montant qui sera versé aux ménages.

Le dispositif imaginé par le gouvernement sera-t-il proche de celui déjà instauré en région Hauts-de-France depuis 2016 ? Dans cette région, une aide de 20 euros par mois est versée aux salariés sous certaines conditions. Il s'agit officiellement du dispositif "aide au transport" dont les critères sont précisés sur le site de la région. Outre le fait d'être domicilié en région Hauts-de-France, il faut également :

Circuler à bord d'un véhicule particulier ou un deux-roues motorisé pour la majorité de ses déplacements entre domicile et lieu de travail,

Être salarié via un CDI ou un CDD d'au moins un mois. Les intérimaires peuvent également faire la demande s'ils cumulent plusieurs contrats s'enchaînant sur un mois,

Le lieu de travail doit être distant d'au moins 20 kilomètres du domicile,

Être domicilié dans un secteur peu desservi par les transports en communs ou attester d'horaires décalés ne permettant pas de les emprunter. Le travail de nuit est notamment visé ainsi que les postes nécessitant un début de journée avant 7 heures et/ou une fin de travail après 22 heures.

Pour vérifier leur éligibilité, les résidents des Hauts-de-France peuvent réaliser une simulation et déposer leur dossier sur le site de la région, via une page dédiée "Aide au transport". 48 000 bénéficiaires ont été recensés par la région en 2020.

Une autre collectivité avait mis en place un dispositif d'aide financière sur le carburant, la métropole de Nice, en 2018. Les critères étaient légèrement différents de ceux des Hauts-de-France : 10 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, et être à plus de 500 mètres d'une station de tramway. 23 000 personnes avaient bénéficié de cette aide de 60 euros par trimestre. Le dispositif a toutefois pris fin en 2020, la métropole ayant mis l'accent sur le soutien à d'autres formes de mobilité comme une prime pour l'achat d'un véhicule électrique ou d'un vélo.