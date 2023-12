Voiture électrique à 100 euros par mois : comment en bénéficier ?

Une offre de location de voiture électrique à 100 euros par mois sera proposée sous conditions à partir du 1er janvier 2024. Retrouvez toutes les infos pratiques du leasing social.

C'était l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron pour sa réélection en 2022, le système de leasing social a officiellement été lancé le jeudi 14 décembre 2023. Il s'agit de voitures électriques "à 100 euros par mois" (hors assurances) qui seront destinées aux ménages les plus modestes à partir du 1er janvier 2024. Selon le gouvernement, 4 à 5 millions de Français rempliraient les critères d'éligibilité. Pour le lancement du dispositif, 20 à 25 000 véhicules électriques seront mis en location la première année, avec l'objectif affiché d'étoffer l'offre les années suivantes (50 000 dès 2025). Voici tout ce qu'il faut savoir de ce leasing à 100 euros par mois.

Qui est concerné par la voiture électrique à 100 euros par mois ?

L'offre est un leasing, soit une location du véhicule avec un montant fixe à régler chaque mois. Pour définir qui pourra bénéficier du leasing social, le gouvernement a défini plusieurs critères. Pour y avoir droit, il faut déjà être domicilié en France. Le foyer fiscal doit disposer d'un revenu fiscal par part inférieur à 15 400 euros. Il faut justifier l'utilisation de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail et que celui-ci se trouve au moins à 15 kilomètres de son domicile. Enfin, ce dispositif est réservé aux travailleurs qui roulent plus de 8 000 kilomètres par an en voiture dans le cadre de leur activité professionnelle. À noter que dans un foyer, si les deux adultes répondent aux critères d'éligibilité, chacun pourra faire une demande de leasing à 100 euros.

Quels modèles de voitures électriques sont proposés ?

Une dizaine de modèles de voitures, principalement françaises ou européennes, seront dans un premier temps proposés en leasing social. Les prix sont en moyenne de 100 euros par mois, mais peuvent varier en fonction des modèles, certains s'affichent à une quarantaine d'euros - c'est le cas de la Twingo E-Tech -, quand d'autres, un peu plus haut de gamme, montent jusqu'à 150 euros par mois. Il est important de retenir que ces prix ne comprennent ni l'assurance ni les frais d'entretien. Le gouvernement a par ailleurs précisé que le leasing à 100 euros par mois ne serait pas soumis au versement d'un apport initial via un premier loyer nettement majoré comme les contrats actuels de LOA ou LLD le font.

Ce premier loyer sera pris en charge par l'Etat. Le client pourra en option choisir de bénéficier d'une location avec option d'achat permettant d'acquérir le véhicule à l'issue de la période de location, ou non. Certains constructeurs ont déjà communiqué sur les modèles alloués au dispositif. Les Renault Twingo E-Tech et Megane E-Tech, les Peugeot e-208 et e-2008, les Citroën ë-C3 et ë-C4, la Fiat 500, les Opel Corsa et Mokka électriques et la Jeep Avenger figurent déjà au catalogue. D'autres devraient bientôt y être ajoutés.

C'est le président de la République lui-même qui, via une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, a indiqué le nom du site sur lequel les bénéficiaires du leasing social pourront commander une voiture. Tous les détails du dispositif sont ainsi indiqués sur la plateforme mon-leasing-electrique.gouv.fr ouverte le 14 décembre 2023. Les ménages éligibles au leasing social pourront commander une voiture sur les sites des loueurs conventionnés par l'État dès le 1er janvier 2024.