Conduite, vitesse, pneus… voici 6 conseils pour faire des économies de carburant

Malgré l'explosion des prix à la pompe, il est toujours possible de diminuer sa consommation de carburant avec des gestes simples.

L'angoisse du plein d'essence est de retour. Pas à cause d'une pénurie, comme ce fut le cas la dernière fois au printemps 2023 lorsque des grèves contre la réforme des retraites avaient abouti aux blocages de plusieurs raffineries et dépôts pétroliers. Ce coup-ci c'est la hausse des prix qui crispent tous ceux qui possèdent une voiture qui n'est pas 100 % électrique. Alors que le litre de gasoil et de sans-plomb coûtait en moyenne 1.70 euro à la fin du mois de février, la guerre en Iran a déclenché une grosse augmentation du prix du baril de pétrole. Avec de graves conséquences à la pompe : le litre dépasse aujourd'hui souvent les 2 euros même si TotalEnergies a fixé un plafond à 1.99 euro dans ses stations-services.

Cette hausse spectaculaire – environ 20 % - et soudaine pèse sur le portefeuille de nombreux ménages. Il existe toutefois quelques astuces pour faire baisser la facture. Cela peut paraître bête, mais la première est de bien choisir sa station-service. Les écarts peuvent être conséquents, surtout en temps de crise, parfois jusque 50 centimes le litre ! Les stations rattachées aux enseignes de grande distribution sont très souvent moins chères que celles des pétroliers.

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On vous déconseille évidemment autant que possible de ravitailler sur l'autoroute, au risque de voire votre plein grimper d'une vingtaine d'euros. Il est par ailleurs recommandé de passer plus souvent à la pompe pour faire des économies. Et oui, c'est quand il reste peu d'essence dans le réservoir que les pertes dues à l'évaporation du liquide l'été et à la condensation l'hiver sont les plus grandes.

La façon de conduire joue évidemment un rôle dans la consommation de votre véhicule. Et cela peut faire baisser sensiblement vos dépenses en carburant. En ville, la différence entre une conduite de "bon père de famille" et une conduite sportive, avec accélérations et freinages brutaux, peut atteindre un litre pour 100 kilomètres. C'est à peu près la même différence de consommation constatée sur autoroute entre une voiture qui roule à 120 km/h et une autre qui avance à la limite autorisée des 130 km/h. Pour un véhicule doté d'un réservoir de 50 litres, cela peut permettre une économie de 6 ou 7 litres, soit actuellement près de 15 euros sur un seul plein !

D'autres bonnes habitudes peuvent permettre de réduire sa consommation de gasoil ou de sans-plomb. Comme celle de couper son moteur à l'arrêt, dans les embouteillages ou au feu rouge par exemple. La fonction Start&Stop, que l'on trouve sur la plupart des voitures modernes, permet d'économiser environ 5 % de son carburant. Une bonne raison de la laisser activer lorsque les prix de l'essence flambent. Enfin, la pression des pneus joue également un rôle important sur l'énergie dont a besoin votre citadine, berline ou SUV pour avancer.

Quand ils ne sont plus gonflés à la pression recommandée - souvent entre 2 et 3 bars -, les pneus ont tendance à faire augmenter la résistance au roulement, ce qui entraîne une surconsommation de carburant et rapproche donc les passages à la pompe. Des passages qu'il vaut mieux espacer le plus possible, surtout en ce moment.