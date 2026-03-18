C'est la bonne affaire de 2026 : ces voitures sont bradées

Boudées en raison d'une très mauvaise réputation, ces voitures pourraient devenir de bonnes affaires.

C'est un boulet qu'une marque automobile veut absolument faire oublier. De nombreux clients en ont fait les frais, dont l'auteur de ces lignes. Pannes, rappels, voyants multiples... Les galères se sont accumulées pour les propriétaires de ces très nombreux modèles. Ils ont en plus une double peine puisque la réputation désastreuse de ces voitures les rend quasiment impossibles à revendre, ou au prix d'une (très) grosse décote. Elle leur fait perdre de précieux euros et la possibilité d'investir dans un modèle équivalent.

Les malheurs des uns feront peut-être le bonheur des autres. Cette très mauvaise réputation offre effectivement un grand pouvoir de négociation aux nouveaux acheteurs. Les concessionnaires n'ont plus le choix, ils doivent être agressifs sur les tarifs pour reconquérir des clients tout en présentant des garanties de fiabilité pour regagner leur confiance sur le long terme. Autant d'arguments qui peuvent transformer un produit boudé hier en belle opportunité, tant financière qu'en terme de fiabilité.

Après avoir totalement effacé le nom honni de sa gamme, le fameux "PureTech" associé à ces pannes, rappels produits et casses moteur, le groupe Stellantis a commencé par renouveler complètement son offre de motorisations. Le groupe qui comprend l'ancien PSA et le groupe Fiat, va passer la seconde en 2026 pour retrouver la confiance des clients.

Préparez-vous d'ailleurs, vous allez avoir du mal à passer à côté ces prochains mois puisque le groupe va lancer une grande campagne de communication ! "Nous avons renouvelé notre gamme, entièrement conçue et assemblée en Europe. Toutes nos motorisations électriques, hybrides et thermiques répondent aujourd'hui à des standards de qualité extrêmement exigeants", y assure Alain Favey, directeur de la marque Peugeot.

La Peugeot 208 Hybride fait partie des modèles proposés avec de beaux rabais © Peugeot

Du blabla ? Pas totalement si l'on se penche de près sur les offres et garanties proposées. Les manoeuvres pour faire revenir les clients ont commencé par une baisse de prix sur plusieurs modèles du groupe Stellantis : la citadine Fiat Pandina s'affiche désormais à 9 990 euros, tandis que la Citroën ë-C3 passe sous la barre des 14 000 euros.

Peugeot multiplie aussi les offres promotionnelles et rabais. "On a décidé d'être plus agressif, et on va continuer", a promis Xavier Duchemin, directeur de Peugeot France. Un exemple ? En mars, la Peugeot 208 Style à moteur 1.2 Hybrid 110 bénéficie d'une triple promotion : un avantage client de 950 euros, une prime à la commande de 1 500 euros et une majoration de 1 000 euros sur la reprise d'un modèle. Son prix chute ainsi de 3 450 euros pour atteindre 20 750 euros, soit seulement 250 euros de plus que la version thermique pure. Intéressant à l'heure où le prix des carburants flambe et qu'un modèle hybride permet de réduire un peu la facture...

Le constructeur mise également sur son nouveau moteur Turbo 100, successeur du controversé PureTech. Pour convaincre, Peugeot assure que la motorisation intègre 70% de composants nouveaux et abandonne la courroie tant décriée pour une chaîne de distribution. "Les véhicules prototypes équipés du Turbo 100 ont totalisé plus de 3 millions de kilomètres, plusieurs d'entre eux dépassant les 200 000 kilomètres", se targue Peugeot, sans impressionner grandement toutefois. Le ticket d'entrée de la Peugeot 208 équipée de ce moteur descend à 20 500 euros, soit 1 000 euros de moins qu'avec l'ancien moteur PureTech.

Les nouveaux moteurs seraient donc garantis contre les gros tracas mais quid de l'occasion ? Là aussi, le groupe assure avoir pris des mesures fortes. Le programme se nomme Peugeot Care avec une garantie de 8 ans ou 160 000 kilomètres et un certificat dit Check + qui assure à un acheteur d'un modèle d'occasion la poursuite de cette garantie spéciale. "Si quelqu'un aujourd'hui cherche une voiture d'occasion aux meilleures conditions du marché, acheter une Peugeot avec le certificat Check + représente une excellente affaire", assure Alain Favey au Parisien. Prêt à prendre le risque ?