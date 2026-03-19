Il y a une erreur à éviter à tout prix en ce moment à la station-essence, elle peut coûter très cher

Avec des prix de l'essence qui flambent, passer à la station-service devient un moment douloureux... Encore plus si vous faites cette erreur qui peut détruire votre moteur.

La tentation est grande en ce moment. Avec le sans-plomb 95 E10 qui frôle les 2 euros le litre et le gazole qui dépasse allègrement cette barre symbolique, nombreux sont les automobilistes qui regardent avec envie cette pompe affichant en moyenne 0,77 euro. Une différence qui fait rêver, surtout quand le plein représente désormais environ 100 euros pour les carburants traditionnels.

Choisir ce carburant peut faire économiser plus de 1000 euros par an pour 20 000 kilomètres, selon la Collective du bioéthanol, même en tenant compte de la surconsommation de 25% inhérente à ce carburant. L'E85 a des prix stables grâce à sa fiscalité avantageuse et sa production locale à partir de betteraves françaises. Avec seulement 15% de carburant traditionnel, son prix dépend donc peu des cours du pétrole.

Faut-il craquer pour autant ? Non, mieux vaut être bien équipé pour se ravitailler avec ce carburant. L'erreur que certains commettent est de mettre directement de l'E85 dans leur véhicule essence non compatible ou non équipé du fameux boîtier de conversion. C'est exactement ce qui était arrivé à Rémi avec son Renault Captur hybride essence. Nous vous avions raconté son histoire en fin d'année 2025.

Lors d'un long trajet, loin de sa station habituelle, il s'était fait piéger sur une station d'autoroute en glissant de l'E85 à la place de son sans-plomb 95-E10. "Je ne connais pas bien l'E85, j'ai complété mon réservoir avec avant de reprendre le volant", confiait-t-il. "J'ai été très surpris par le montant plus faible affiché sur la pompe, ce qui m'a mis un doute". Un doute rapidement confirmé : son véhicule s'est mis à surconsommer massivement et à emettre quelques bruits étranges.

Surchauffe, sur-consommation, usure prématurée des injecteurs et bougies... La liste des déboires est longue

La raison est simple : l'E85 contient entre 60 et 85% d'éthanol. Sans boîtier adapté, le moteur essence ne peut pas gérer cette différence et risque de graves dommages : surchauffe, fonte des bougies, usure prématurée des injecteurs, voire perçage des pistons sur les véhicules anciens. Plus corrosif, l'éthanol attaque aussi les durites. Heureusement pour Rémi, il n'avait fait que compléter son réservoir. Il avait ensuite régulièrement remis du sans-plomb 95, ce qui avait limité les dégâts tout en laissant quelques doutes sur l'état du moteur.

Identifiée via l'électronique, cette erreur peut constituer une violation des conditions de garantie. Le constructeur pourrait refuser de prendre en charge une panne, même sans lien direct. Une économie de quelques dizaines d'euros peut ainsi se transformer en facture de plusieurs milliers d'euros de réparations.

Les boîtiers de conversion ne font pas non plus l'unanimité. Marc, garagiste bourguignon installateur agréé depuis 2020, témoignait au Figaro de ses déboires avec certains modèles. "Le boîtier détruit le catalyseur, qui s'endommage prématurément en raison de gaz d'échappement trop chauds. Au bout de 6 mois, le catalyseur était à nouveau détruit..." Face à ces problèmes récurrents, il refuse désormais "la plupart du temps" d'installer ces dispositifs, particulièrement sur les moteurs fragiles comme les tristement célèbres PureTech de Stellantis.