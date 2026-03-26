A quelle vitesse maximum un vélo peut-il rouler en centre-ville ? Trop peu de cyclistes le savent

Il existe bien une règle en France qui fixe la vitesse limitée des vélos dans les zones piétonnes.

Il vous est sans doute déjà arrivé de flâner en centre-ville et de vous faire frôler par un vélo. La première réaction est de s'emporter sur le cycliste. Pourtant, il a bien le droit de circuler dans la plupart des zones piétonnières de France. Seules quelques villes, comme Nice, Lille ou d'Agen, ont fait le choix de l'interdire. Cependant, circuler à vélo dans ces petites ruelles où les véhicules motorisés sont exclus répond à certaines règles, notamment celle de la vitesse autorisée. Pour ne pas risquer de blesser des piétons dans un espace conçus avant tout pour eux, une limitation est imposée.

C'est un point que la grande majorité des cyclistes ignorent et qui mériterait d'être mieux connu. Lorsqu'un cycliste a le droit d'emprunter une zone piétonne, il doit adopter l'allure du pas, soit une vitesse d'environ 6 km/h. Cette limitation de la vitesse se justifie d'abord par la sécurité. Un piéton, surtout s'il est âgé, avec un enfant ou une poussette, ne peut pas facilement anticiper l'arrivée d'un vélo. À 6 km/h, un cycliste peut s'arrêter en quelques mètres en mettant rapidement pied à terre. À 20 ou 25 km/h, en revanche, le risque de collision est réel. D'ailleurs, même si on ne l'observe pas toujours dans ces zones, les cyclistes doivent également céder en permanence le passage aux piétons, et même descendre de leur vélo en cas de forte affluence.

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Cette limitation de vitesse à 6 km/h, de mise par défaut dans les zones piétonnes, peut néanmoins varier selon les municipalités. Certaines, comme Metz, ont par exemple mis en place une surveillance active et imposent une limite inférieure à 10 km/h. C'est donc un petit peu moins strict qu'à Paris par exemple mais les vélos doivent néanmoins toujours surveiller leur allure.

Il ne faut par ailleurs pas confondre les zones piétonnes avec les zones de rencontre. Une zone de rencontre est une zone où tous les usagers sont autorisés à circuler et où la vitesse est limitée à 20 km/h. Un panneau carré à fond bleu, bordé d'un liseré blanc, sur lequel figurent u n piéton, un cycliste et une voiture, permet de la signaler.