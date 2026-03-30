Ces 4 signes montrent qu'il est temps de changer le filtre à air de votre voiture

Les garagistes et spécialistes recommandent aux automobilistes de vérifier régulièrement l'état du filtre d'habitacle de leur voiture.

Dans une voiture, certains équipements nécessitent d'être immédiatement remplacés dès qu'ils lâchent. C'est le cas de la batterie, des freins ou encore du levier de vitesses… Autant de composants indispensables pour pouvoir conduire. Mais il existe de nombreuses autres pièces, plus "discrètes", dont le niveau d'usure échappe à la plupart des automobilistes. C'est le cas du filtre à air de l'habitacle. Sa fonction ? Retenir les poussières, les pollen s et les particules en dehors de la voiture . Ce filtre, logé généralement derrière la boîte à gants, retient entre 85 % et 95 % des particules fines qui, sans lui, entreraient dans l'habitacle de votre voiture.

Problème, ce filtre perd de son efficacité avec le temps. Et quand il est défectueux, l'air que vous respirez en voiture peut être chargé en allergènes et polluants, surtout si vous habitez dans une grande ville . C ela peut se traduire souvent par des éternuements répétés, ce qui peut s'avérer dangereux pour le conducteur. Compte-tenu du nombre de personnes sensibles aux allergènes, il n'est pas inutile de savoir à quel moment il faut changer le filtre à air.

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L'ADAC, l' organisme allemand de contrôle technique, prévient des quatre signes qui doivent alerter. D'abord une odeur de moisi venant des bouches d'aération. Elle indique souvent la présence de moisissures dans le circuit. Ensuite l a buée qui s'installe rapidement sur les vitres. Elle signale que l'humidité n'est plus correctement évacuée de l'habitacle . Aussi, si la clim ou le chauffage soufflent peu d'air alors il y a de grandes chances que le filtre soit obstrué. Enfin, d es éternuements à répétition en voiture ou d es yeux irrités après chaque trajet doit aussi vous mettre la puce à l'oreille.

Les experts conseillent de changer le filtre à air au moins une fois par an et de ne pas dépasser les 15 000 à 20 000 kilomètres entre deux remplacements. La bonne nouvelle, c'est qu'un filtre ne coûte pas très cher et qu'il est relativement simple de le changer soi-même. Sur la plupart des véhicules, il suffit d'ouvrir la boîte à gants, de retirer un panneau et de glisser le nouveau filtre à la place de l'ancien. De nombreux tutoriels existent sur la toile et l'opération se fait en moins de dix minutes .