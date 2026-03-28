Pourquoi est-il impossible d'ouvrir le capot de la nouvelle Renault Twingo ?

La nouvelle version de la Renault Twingo ne permet pas l'ouverture du capot, ce qui ne manquera pas de questionner ses futurs propriétaires.

Après avoir ressuscité la R5 et la R4, Renault s'apprête à redonner vie à sa Twingo. La petite citadine star des années 90 a eu droit à une quatrième version, 100 % électrique, disponible à la commande depuis le début de l'année. Avec un prix d'entrée sous les 20 000 euros – dans sa finition de base Evolution -, la Twingo 4 pourrait bien séduire de nombreux Français dont certains pourront même se l'offrir pour moins de 15 000 euros grâce à la prime "coup de pouce" financée par les certificats d'énergie.

Lors de sa présentation à la fin du mois d'octobre, nous avions tout de suite vu le potentiel de ce nouvel opus, revisité entre modernisme et clins d'œil à la toute première Twingo sortie il y a plus de 30 ans. Mais nous avions aussi remarqué une chose intrigante sur le capot de la citadine qui revendique 263 kilomètres d'autonomie : trois bandes en plastique noir qui mordent sur le haut du capot au niveau du passager avant. Intrigué, nous avions demandé au constructeur leur raison d'être. Au delà de l'hommage aux grilles d'aération de la Twingo 1, leur fonction est principalement aérodynamique. Mais leur emplacement signifie aussi autre chose : l'impossibilité pour l'utilisateur d'ouvrir le capot. Étrange, non ?

© Régis Aumont/Linternaute

Nos confrères du site 01.net ont pu le vérifier lors des essais réservés à la presse. Le capot est bloqué et ne peut être ouvert uniquement en concession. De quoi refroidir les amoureux de mécanique d'acheter la nouvelle Twingo ? Négatif selon le constructeur qui estime à juste titre que l'entretien d'une voiture électrique, bien moins contraignant que les bonnes vieilles thermiques, ne nécessite pas de donner à tout le monde accès aux entrailles du véhicule. On pourrait se dire que cela ne coûterait rien à la marque au losange de laisser la possibilité aux clients d'ouvrir le capot. Et bIen si justement…

Comme l'explique le site 01.net, Renault a fait ce choix pour faire quelques économies. "U n système d'ouverture de capot, aussi basique soit-il, a un coût. Le loquet, le câble de déverrouillage, les charnières, ou encore la béquille et toutes les autres petites pièces qui entrent dans le fonctionnement typique de l'ouverture du capot n'existent pas sur cette nouvelle Twingo électrique", peut-on lire. Un parti pris qui a permis de faire baisser le tarif de la citadine que Renault voulait à tout prix pouvoir afficher sous la barre des 20 000 euros.