On en voit un peu partout : quelle est la signification de ces plaques roses sur les voitures ?

De nouvelles plaques d'immatriculation roses sont arrivées massivement sur nos routes depuis le début de l'année.

Il faudrait être aveugle pour ne pas les voir. Les plaques d'immatriculation roses, mises en circulation en début d'année 2026, attirent l'œil tant leur couleur contraste avec le blanc et le noir beaucoup plus traditionnel. Sans compter qu'il y en a de plus en plus sur nos routes, plusieurs centaines de milliers de voitures sont sans doute déjà habillées de ces nouvelles plaques beaucoup plus flashy. Ce nouveau code couleur va-t-il plaire à tout le monde ? Peut-être pas, mais ce n'est pas là l'essentiel. Le rose n'a pas été choisi pour des questions d'esthétisme.

C'est en fait pour faciliter le travail des forces de l'ordre que le rose a été adopté. Car vous ne le savez peut-être pas encore, mais ces nouvelles plaques d'immatriculation ne sont pas destinées à remplacer celles de toutes les voitures. Elles sont fabriquées uniquement pour équiper les véhicules neufs le temps que leurs propriétaires obtiennent leur jeu de plaques définitives.

En étant facilement identifiables, elles permettent aux policiers et gendarmes de les détecter rapidement afin d'effectuer des contrôles. Car ces plaques d'immatriculation roses sont provisoires et ne sont valables que pendant quatre à six mois, une période durant laquelle les propriétaires peuvent se servir de leur nouveau véhicule sans attendre la fin des démarches administratives.

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Avant cette petite révolution – le rose n'avait jamais été utilisé sur des plaques d'immatriculation en France – les nouveaux véhicules se repéraient seulement par les deux W placés au début de la suite alphanumérique. Autant dire qu'il était plus difficile de les détecter. Les forces de l'ordre devaient en plus consulter à chaque fois la carte grise du véhicule pour savoir si la plaque temporaire était encore valable. Aujourd'hui, la date de validité est directement intégrée dans la plaque, tout à droite, en petits chiffres noirs.