Pénurie d'essence : où pouvez-vous aller faire le plein ce week-end ? Le point sur la situation avec la carte des stations à court de carburant
Le risque de pénurie d'essence inquiète. Alors que de nombreuses stations connaissent des ruptures, quelle est la situation près de chez vous ? Le point avec la carte en temps réel des stations-services à sec sur un ou plusieurs carburants.
Va-t-on vers une pénurie d’essence en France ? De nombreuses stations-services connaissent toujours des ruptures sur un ou plusieurs carburants alors que le week-end de Pâques, du 4 au 6 avril a récemment occasionné une forte demande en essence, aggravant la situation à la pompe. Néanmoins, selon le gouvernement, le nombre de stations en rupture partielle ou totale est en baisse par rapport à Pâques. La hausse des prix à la pompe a suscité de nombreuses craintes chez les Français, tout comme le risque de pénurie d’essence.
La mesure exceptionnelle du gouvernement va-t-elle permettre aux stations-services d'éviter les ruptures de carburant ?
Pour ne pas revivre les difficultés du week-end de Pâques, le gouvernement a pris une décision. Publié au Journal Officiel, un arrêté lève de façon exceptionnelle l'interdiction des poids lourds transportant du carburant de circuler les week-ends et jours fériés. "Dans le contexte du conflit au Moyen-Orient, afin de garantir la continuité d’approvisionnement en carburant depuis les dépôts pétroliers jusqu’au consommateur final, le gouvernement a décidé de lever, à titre exceptionnel, les restrictions de circulation applicables aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes, en vigueur les week-ends et jours fériés", peut-on lire dans le communiqué publié vendredi 10 avril. Une mesure valable jusqu'au 11 mai inclus, laquelle englobe donc les vendredi chômés du début du mois de mai (1 et 8).
Rappelons toutefois que la grande majorité des stations-services en rupture de stock étaient celles de TotalEnergies. Plus de 60% des stations en rupture sur un ou plusieurs carburants appartenaient au géant de l'hydrocarbure, et même plus de 80% si l'on se concentre sur le gasoil. Cela n'est pas un hasard : la compagnie avait mis en place un prix plafond sur ses carburants - 1.99 euro sur le SP 95-E10 et 2.09 euros sur le gasoil - depuis le 12 mars, contribuant à un afflux dans les stations et à ce début de pénurie. Les automobilistes ont en effet tous cherché les prix les plus bas ! L'annonce le 7 avril par le groupe pétrolier d'un nouveau plafond pour le gasoil relevé à 2.25 euros pourrait quelque peu changer la donne.
Quelle situation chez vous, un risque de pénurie d'essence ?
Vous pouvez justement utiliser la carte mise au point par l'appli MonEssence.fr qui sert habituellement à recenser les prix des carburants près de chez vous en se basant sur les remontées des utilisateurs qui renseignent eux-mêmes les tarifs observés à la pompe.
Pour suivre la situation en temps réel sur l'ensemble du territoire, le site officiel prix-carburants.gouv.fr recense les prix et disponibilités dans l'ensemble des stations françaises, et le site collaboratif penurie.mon-essence.fr signale les ruptures de stock au fil des contributions des usagers.
14:15 - Autorisation pour les poids lourds transportant de l'essence : qu'est-ce qui change ?
Une mesure pour éviter des problèmes d'approvisionnement. Le gouvernement a autorisé la circulation des poids lourds transportant des hydrocarbures pour les stations-services. "En temps normal, seules les livraisons de carburant à destination des stations-service situées sur les autoroutes, les routes à accès réglementé, ainsi que les aéroports et les ports maritimes et fluviaux, bénéficient d’une dérogation à l’interdiction de circuler des poids lourds les dimanches et jours fériés", explique le ministère des Transports. La levée des interdictions va durer jusqu'au 11 mai prochain. Elle concerne "les dimanches et jours fériés ainsi que les veilles et lendemains de dimanches et jours fériés", indiquent les ministères de l'Intérieur et des Transports.
12:28 - Les achats de carburant peuvent-ils être restreints ?
Plusieurs stations françaises font toujours face à des ruptures. Les difficultés sont là mais on ne parle pas de pénurie d’essence dans l’Hexagone. En 2022, comme l’explique Capital, près de 30% des stations avaient des difficultés d’approvisionnement. Cette situation avait poussé plusieurs départements à mettre en place des règles pour restreindre les achats de carburant. La vente d’essence dans des récipients avait notamment été interdite, un accès prioritaire aux services de sécurité et de secours avait également été décidé.
11:17 - Les aéroports européens, pourraient-ils être en pénurie ?
Les aéroports européens risquent de connaître une pénurie "systémique" de kérosène d'ici trois semaines si jamais le détroit d'Ormuz n'est pas entièrement rouvert, alerte ACI Europe représentant des aéroports de l'UE. Dans un courrier consulté par l'AFP vendredi, le lobby des aéroports européens assure qu'une "pénurie systémique de kérosène deviendra une réalité" dans l'Union européenne "si le passage par le détroit d'Ormuz ne reprend pas de manière stable et significative dans les trois prochaines semaines".