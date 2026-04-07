Pénurie d'essence : la carte des stations à court de carburant, panne sèche cette semaine après le week-end de Pâques ?
Va-t-on vers une pénurie d'essence en France ? Les automobilistes qui ont roulé durant le grand week-end de Pâques l'ont constaté : les ruptures sont plus nombreuses, notamment sur le gazole, mais aussi par endroit sur l'essence sans-plomb 95. On fait le point sur la situation avec la carte en temps réel des stations-service à sec sur un ou plusieurs carburants.
Faut-il craindre d'être à sec en raison d'une pénurie de carburant cette semaine ? Le week-end de Pâques a occasionné une forte demande en essence et la situation s'est aggravée dans les stations-services. Elle est loin d'être critique si l'on se fie aux chiffres avec environ 15% des stations en situation de pénurie de carburant. Le gouvernement devrait faire un nouvel état de la situation ce mardi 7 avril.
S'ils se sont habitués à voir les prix grimper, dépasser les 2 euros le litre et à soupirer devant le prix affiché pour un plein de carburant, c'est désormais le risque de pénurie d'essence qui inquiète de nombreux Français.
Des stations-services en rupture totale de carburant ?
Ont-ils raison ? Oui en quelque sorte si on se fie aux chiffres donnés avant le week-end. Selon les données de France Info, environ 13,4 % manquaient de sans-plomb 95 et 15,9 % de gazole ce lundi soir. Des chiffres qui peuvent monter à 20% dans certains départements, avec de fortes disparités en fonction des endroits. Jeudi 2 avril, 16% des stations-service françaises (9800 stations essence répertoriées en France) étaient confrontées à une pénurie sur un ou plusieurs carburants.
Le ministre de l'Economie Roland Lescure avait rassuré vendredi soir sur le plateau de l'émission C à Vous sur France assurant qu'il n y avait pas d'enjeu d'approvisionnement en avril et que des dérogations seront accordées ce week-end pour que les camions-citerne puissent circuler sur l'ensemble du territoire.
On peut en plus relativiser une chose : la grande majorité des stations en rupture de stock sont celles de TotalEnergies. Plus de 60% des stations-service en rupture sur un ou plusieurs carburants appartiennent au groupe, et même plus de 80% si l'on se concentre sur le gazole. Cela n'est pas un hasard : la compagnie a mis en place un prix plafond sur ses carburants jusqu'à ce mardi 7 avril, contribuant à un afflux dans les stations et à ce début de pénurie. Les automobilistes ont en effet tous cherché les prix les plus bas !
Quelle situation chez vous, un risque de pénurie d'essence ?
Vous pouvez justement utiliser la carte mise au point par l'appli MonEssence.fr qui sert habituellement à recenser les prix des carburants près de chez vous en se basant sur les remontées des utilisateurs qui renseignent eux-mêmes les tarifs observés à la pompe.
Pour suivre la situation en temps réel sur l'ensemble du territoire, le site officiel prix-carburants.gouv.fr recense les prix et disponibilités dans l'ensemble des stations françaises, et le site collaboratif penurie.mon-essence.fr signale les ruptures de stock au fil des contributions des usagers.
10:02 - 8 stations-services sur 10 en pénurie appartiennent au groupe TotalEnergies
Après un week-end de Pâques assez compliqué dans les stations-services du pays, Maud Bregeon a indiqué sur RMC/BFMTV mardi matin qu'il "y a environ 18 % des stations dans lesquelles il manque au moins un carburant." C'est sans surprise dans les points de vente du groupe TotalEnergies, dont les tarifs étaient plus avantageux jusque lundi 6 avril, que les difficultés d'approvisionnement étaient les plus grands. "Ces difficultés sont dues à des problématiques logistiques, de transport, a expliqué la ministre déléguée, également porte-parole du gouvernement, notamment dans les stations du réseau TotalEnergies, qui a plafonné le prix des carburants, ce qui s’est traduit par une affluence accrue dans ses stations. 83 % des stations dans lesquelles il y a des difficultés sont des stations du réseau TotalEnergies." Toujours selon Maud Bregeon, le taux de rupture de stock dans les autres stations-services ne dépassait pas les 4%.
09:10 - Comment la DGEC calcule les stations en situation de pénurie ?
Le comptage repose sur la méthodologie de la DGEC (Direction générale de l’Énergie et du Climat). "Nous suivons l’état d’approvisionnement pour chaque type de carburant essence et gazole dans les 9 900 stations recensées. Une station est considérée en rupture dès lors qu’au moins un carburant n’est plus disponible. En revanche, si un type de carburant reste disponible dans la station, celui-ci n’est pas comptabilisé comme étant en rupture." En clair, cela signifie qu’une station peut être en "rupture partielle" : si elle n'a plus de gazole, ce carburant est indiqué comme étant en rupture. En revanche, s'il n'y a plus d'essence sans-plomb 95 mais que du sans-plomb 98 est encore disponible, la station ne sera pas indiquée comme étant en rupture de stock d'essence. Et ce, même si le sans-plomb 98 coûte bien plus cher...
07:55 - Attention à ce calcul, il peut vous coûter cher à la pompe
La DGEC précise qu'une station est indiquée en situation de pénurie si elle n’a aucune catégorie d’un produit, par exemple aucune essence ou aucun type de gazole. "À titre d'exemple, si une station distribue du SP95, du SP98 ou de l’E10, et qu’il ne lui reste même qu’une seule de ces essences, elle n'est pas en rupture puisqu'elle possède un carburant permettant de servir les consommateurs dont le véhicule fonctionne à l’essence", précise Bercy.
Ce calcul peut toutefois poser problème : en l'absence de SP95 mais en présence de SP98, une station-essence ne sera pas indiquée comme étant en situation de pénurie. Or, le plein d'essence y coûtera plus cher aux automobilistes, le litre de SP98 étant au minimum 10 à 15 centimes plus cher que celui de SP95.
07:30 - Les stocks stratégiques là pour fournir les stations-essence en cas d'urgence
"On avait environ 15% de notre diesel qui venait du Golfe. Ce gazole ne vient plus du Golfe", avait expliqué le ministre de l'Economie Roland Lescure vendredi soir sur la plateau de C à vous sur France 5. "On doit remplacer ce diesel par d'autres sources, notamment notre stock stratégique : 400 millions de baril libérés dans le monde, 14 millions pour nous. On en a libéré 1 million depuis 15 jours. Ces stocks stratégiques servent à s'assurer que ça circule bien. Si vous avez une station où beaucoup de clients se sont jetés et on fait des pleins, l'objectif de la libération de ces stocks est qu'on puisse sur la journée puiser dans le stock pour remplir."
07:10 - Les stocks stratégiques, dernier filet de sécurité ?
Face à la crise, la France dispose d'un filet de sécurité : ses stocks stratégiques. "On a toujours nos stocks stratégiques, 100 millions de barils", a rappelé la ministre de l'Energie Maud Bregeon la semaine dernière sur TF1. Les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ont annoncé la mise sur le marché de 400 millions de barils issus de leurs réserves d'urgence. La France s'est engagée à en libérer 14,5 millions. "Ces stocks permettent de compenser, si nécessaire, les risques de rupture d'approvisionnement physique", confirme Olivier Appertconseiller au centre énergie et climat de l'Institut français des relations internationales (Ifri) interrogé par France Info. Mais il s'agit d'une mesure "provisoire", prévient l'AIE elle-même : "Si le conflit iranien est réglé dans les semaines qui viennent, il n'y a pas de problème. Au-delà de quelques mois, il sera nécessaire de libérer d'autres stocks", avertit l'expert.