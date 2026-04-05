Pénurie d'essence : un risque pour ce week-end de Pâques ? La carte des stations privées de carburant

Va-t-on vers des ruptures en carburant et une pénurie d'essence en France ? Le grand week-end de Pâques s'annonce tendu sur les routes. On fait le point sur la situation avec la carte en temps réel des stations-service à sec sur un ou plusieurs carburants.

Faut-il craindre une pénurie de carburants dans les prochains jours et notamment dès ce week-end de Pâques ? Les Français vont être nombreux à prendre la route pour ce grand week-end de Pâques, accroissant la demande et aggravant la situation. S'ils se sont habitués à voir les prix grimper, dépasser les 2 euros le litre et à soupirer devant le prix affiché pour un plein de carburant, c'est désormais le risque de pénurie d'essence qui inquiète de nombreux Français.

Des stations-services en rupture totale de carburants ?

Ont-ils raison ? Oui en quelque sorte si on se fie aux chiffres donnés avant le week-end. Jeudi 2 avril, 16% des stations-service françaises (9800 stations essence répertoriées en France) étaient confrontées à une pénurie sur un ou plusieurs carburants.

Le ministre de l'Economie Roland Lescure a toutefois rassuré vendredi soir sur le plateau de l'émission C à Vous sur France assurant qu'il n y avait pas d'enjeu d'approvisionnement en avril et que des dérogations seront accordées ce week-end pour que les camions-citerne puissent circuler sur l'ensemble du territoire.

On peut en plus relativiser une chose : la grande majorité des stations en rupture de stock sont celles de TotalEnergies. Plus de 60% des stations-service en rupture sur un ou plusieurs carburants appartiennent au groupe, et même plus de 80% si l'on se concentre sur le gazole. Cela n'est pas un hasard : la compagnie a mis en place un prix plafond sur ses carburants, contribuant à un afflux dans les stations et à ce début de pénurie. Les automobilistes ont en effet tous cherché les prix les plus bas !

Quelle situation chez vous, un risque de pénurie d'essence ?

Vous pouvez justement utiliser la carte mise au point par l'appli MonEssence.fr qui sert habituellement à recenser les prix des carburants près de chez vous en se basant sur les remontées des utilisateurs qui renseignent eux-mêmes les tarifs observés à la pompe.

En période de pénurie, l'appli MonEssence.fr met en ligne une carte basée sur les remontées des utilisateurs. Celle-ci n'est pas toujours actualisée, mais le dispositif permet d'obtenir une cartographie globale de la situation en France en recensant les stations à court sur un ou plusieurs carburants. C'est donc une carte utile en période de pénurie de carburant.