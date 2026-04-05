Pénurie d'essence : un risque pour ce week-end de Pâques ? La carte des stations privées de carburant
Va-t-on vers des ruptures en carburant et une pénurie d'essence en France ? Le grand week-end de Pâques s'annonce tendu sur les routes. On fait le point sur la situation avec la carte en temps réel des stations-service à sec sur un ou plusieurs carburants.
Faut-il craindre une pénurie de carburants dans les prochains jours et notamment dès ce week-end de Pâques ? Les Français vont être nombreux à prendre la route pour ce grand week-end de Pâques, accroissant la demande et aggravant la situation. S'ils se sont habitués à voir les prix grimper, dépasser les 2 euros le litre et à soupirer devant le prix affiché pour un plein de carburant, c'est désormais le risque de pénurie d'essence qui inquiète de nombreux Français.
Des stations-services en rupture totale de carburants ?
Ont-ils raison ? Oui en quelque sorte si on se fie aux chiffres donnés avant le week-end. Jeudi 2 avril, 16% des stations-service françaises (9800 stations essence répertoriées en France) étaient confrontées à une pénurie sur un ou plusieurs carburants.
Le ministre de l'Economie Roland Lescure a toutefois rassuré vendredi soir sur le plateau de l'émission C à Vous sur France assurant qu'il n y avait pas d'enjeu d'approvisionnement en avril et que des dérogations seront accordées ce week-end pour que les camions-citerne puissent circuler sur l'ensemble du territoire.
On peut en plus relativiser une chose : la grande majorité des stations en rupture de stock sont celles de TotalEnergies. Plus de 60% des stations-service en rupture sur un ou plusieurs carburants appartiennent au groupe, et même plus de 80% si l'on se concentre sur le gazole. Cela n'est pas un hasard : la compagnie a mis en place un prix plafond sur ses carburants, contribuant à un afflux dans les stations et à ce début de pénurie. Les automobilistes ont en effet tous cherché les prix les plus bas !
Quelle situation chez vous, un risque de pénurie d'essence ?
Vous pouvez justement utiliser la carte mise au point par l'appli MonEssence.fr qui sert habituellement à recenser les prix des carburants près de chez vous en se basant sur les remontées des utilisateurs qui renseignent eux-mêmes les tarifs observés à la pompe.
Pour suivre la situation en temps réel sur l'ensemble du territoire, le site officiel prix-carburants.gouv.fr recense les prix et disponibilités dans l'ensemble des stations françaises, et le site collaboratif penurie.mon-essence.fr signale les ruptures de stock au fil des contributions des usagers.
15:59 - Un chiffre sur le nombre de stations en pénurie bientôt dévoilé sur prix-carburants.gouv.fr, mais quand ?
L’annonce est venue de Roland Lescure. Le ministre de l’Économie souhaite que la plateforme gouvernementale prix-carburants.gouv.fr donne une indication sur le nombre de stations françaises en situation de pénurie. Son objectif ? Je veux que dès la semaine prochaine, on ait ce taux, qu'on puisse être transparent, a-t-il expliqué. Il pourrait donc être disponible dans les prochaines heures !
15:00 - Le site collaboratif Mon Essence.fr annonce 102 stations-essence à sec
Peu avant 15h, ce dimanche 5 avril, le site Monessence.fr, qui se base sur les remontées des internautes et les signalements des automobilistes, fait état de 430 stations en rupture partielle (contre 361 hier sous les coups de 13h). Le nombre de stations à sec est aussi en hausse, il y en a désormais 102, d’après le site collaboratif. Nous sommes en attente de nouveaux chiffres "officiels" de la part du gouvernement.
12:45 - Les chiffres du site penurie-carburant.fr sur les ruptures de stock de gazole en France
À 12h30 ce dimanche, le site pénurie-carburant.fr annonce 17% de stations en pénurie de gazole sur le sol français, contre 11%, selon les informations de Sud Ouest. Nous sommes en attente de nouveaux chiffres "officiels" en provenance du gouvernement.
10:30 - "Aucun risque de pénurie", selon un responsable de la FF3C
Les inquiétudes grimpent en France autour d'une possible pénurie au niveau des carburants. Frédéric Plan, conseiller national de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage (FF3C), a estimé, samedi 4 avril, qu'il n'y avait "aucun risque". Néanmoins, ce spécialiste a fait état de plusieurs problèmes, au micro de franceinfo. Il pointe un "désordre quasiment organisé" qui "fait constater qu'un certain nombre de stations-service manquent de produits" et "des délais de réapprovisionnement qui résultent d'une désorganisation".