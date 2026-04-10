Pénurie d'essence : une mesure pour mettre fin à la pénurie ? La carte des stations à court de carburant

Va-t-on vers une pénurie d'essence en France ? Les ruptures sont plus nombreuses, notamment sur le gasoil, mais aussi par endroit sur l'essence sans-plomb 95. On fait le point sur la situation avec la carte en temps réel des stations-service à sec sur un ou plusieurs carburants.

Le week-end de Pâques, du 4 au 6 avril, a occasionné une forte demande en essence et la situation s'est aggravée dans les stations-services. Environ 18% des stations, donc près d'une sur cinq, ont connu des ruptures d'au moins un carburant, souvent de manière temporaire, mais le lundi férié à accentué les difficultés d'approvisionnement. S'ils se sont habitués à voir les prix grimper, dépasser, parfois largement, les 2 euros le litre et à soupirer devant le prix affiché pour un plein de carburant, c'est désormais le risque de pénurie d'essence qui inquiète de nombreux Français.

La mesure exceptionnelle du gouvernement va-t-elle permettre aux stations-services d'éviter les ruptures de carburant ?

Pour ne pas revivre les difficultés du week-end de Pâques, le gouvernement a pris une décision. Publié au Journal Officiel, un arrêté lève de façon exceptionnelle l'interdiction des poids lourds transportant du carburant de circuler les week-ends et jours fériés. "Dans le contexte du conflit au Moyen-Orient, afin de garantir la continuité d’approvisionnement en carburant depuis les dépôts pétroliers jusqu’au consommateur final, le gouvernement a décidé de lever, à titre exceptionnel, les restrictions de circulation applicables aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes, en vigueur les week-ends et jours fériés", peut-on lire dans le communiqué publié vendredi 10 avril. Une mesure valable jusqu'au 11 mai inclus, laquelle englobe donc les vendredi chômés du début du mois de mai (1 et 8).

Rappelons toutefois que la grande majorité des stations-services en rupture de stock étaient celles de TotalEnergies. Plus de 60% des stations en rupture sur un ou plusieurs carburants appartenaient au géant de l'hydrocarbure, et même plus de 80% si l'on se concentre sur le gasoil. Cela n'est pas un hasard : la compagnie avait mis en place un prix plafond sur ses carburants - 1.99 euro sur le SP 95-E10 et 2.09 euros sur le gasoil - depuis le 12 mars, contribuant à un afflux dans les stations et à ce début de pénurie. Les automobilistes ont en effet tous cherché les prix les plus bas ! L'annonce le 7 avril par le groupe pétrolier d'un nouveau plafond pour le gasoil relevé à 2.25 euros pourrait quelque peu changer la donne.

Quelle situation chez vous, un risque de pénurie d'essence ?

Vous pouvez justement utiliser la carte mise au point par l'appli MonEssence.fr qui sert habituellement à recenser les prix des carburants près de chez vous en se basant sur les remontées des utilisateurs qui renseignent eux-mêmes les tarifs observés à la pompe.

En période de pénurie, l'appli MonEssence.fr met en ligne une carte basée sur les remontées des utilisateurs. Celle-ci n'est pas toujours actualisée, mais le dispositif permet d'obtenir une cartographie globale de la situation en France en recensant les stations à court sur un ou plusieurs carburants. C'est donc une carte utile en période de pénurie de carburant.

Pour suivre la situation en temps réel sur l'ensemble du territoire, le site officiel prix-carburants.gouv.fr recense les prix et disponibilités dans l'ensemble des stations françaises, et le site collaboratif penurie.mon-essence.fr signale les ruptures de stock au fil des contributions des usagers.

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