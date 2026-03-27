Pénurie de carburant : un risque de manque d'essence ? La réponse du gouvernement et la carte des stations-services

Le durcissement du conflit au Moyen-Orient accentue les difficultés d'approvisionnement du pétrole avec la crainte d'une prochaine pénurie de carburant dans nos stations-services.

Faut-il craindre une pénurie de carburants dans les prochains jours ? La fermeture du détroit d'Ormuz, décidée par l'Iran au début de la guerre au Moyen-Orient déclenchée le 28 février, pourrait bien avoir de nouvelles répercussions pour les automobilistes. Après l'explosion des prix du carburant, conséquence de l'envolée du cours du baril de Brent sur les marchés financiers, les difficultés d'approvisionnement en essence commencent à se faire ressentir dans de nombreux pays, y compris en France.

Le déblocage des stocks stratégiques, décidé par l'Agence internationale de l'Energie (AIE) le 11 mars – environ 400 millions de barils dont près de 15 millions pour la France avaient été mis sur le marché – devait faire baisser les prix du carburant dans un premier temps. Les résultats se sont révélés mitigés, même si le gouvernement de Sébastien Lecornu et les distributeurs se sont entendus pour "encadrer" les tarifs, avec notamment le plafonnement des prix à 1.99 euro pour le Sans-Plomb 95-E10 et à 2.09 euros pour le gasoil dans les stations-services gérées par TotalEnergies. Quinze jours plus tard, l'entêtement du régime iranien à bloquer le détroit d'Ormuz complique davantage la situation. Jusqu'à un risque de pénurie de carburant ?

Le gouvernement autorise la vente d'un carburant "non conforme"

Face à cette tension sur les approvisionnements, le gouvernement français a pris une mesure exceptionnelle, publiée jeudi 26 mars au Journal officiel, qui autorise les distributeurs à commercialiser à titre temporaire un gasoil qui ne respecte pas totalement les normes habituelles. Il s'agit en fait d'un gasoil moins résistant au froid qui peut, si les températures sont en dessous de 0, voir apparaître des cristaux de paraffine pouvant obstruer les filtres et empêcher les moteurs de voiture de bien fonctionner. Ce carburant est généralement utilisé à partir du 1er avril en France mais le gouvernement a donc décidé de changer l'autorisation pour avancer la date et déjà écouler des stocks.

Par ailleurs, toujours conscient de la crise qui couve, le gouvernement devrait prochainement annoncer des mesures pour les gros rouleurs, des "aides ciblées" pour les secteurs les plus touchés par l'envolée des prix née du conflit au Moyen-Orient. Il ne faut pas s'attendre à une baisse généralisée à la pompe pour les automobilistes mais plutôt à des aides pour certaines filières, comme les pêcheurs, les agriculteurs et les transporteurs. Ces aides qui, selon le Premier ministre pourraient concerner "des zones géographiques particulières, l'insularité, la Corse ou les outremers", seront "mensuellement renouvelables", a assuré le chef du gouvernement.

Déjà plusieurs stations-services en rupture totale de carburants

Malgré ces assurances, selon les données en temps réel du site penurie.mon-essence.fr, plus d'une dizaine de stations- services étaient en rupture totale de carburant avant ce dernier week-end du mois de mars et près de 150 en rupture partielle sur le territoire. La pénurie de carburants se fait déjà ressentir fortement du côté de la Corse où l'on assiste à une crise dans la crise.

Depuis le 26 mars, des gérants indépendants de stations-service bloquent les deux principaux dépôts pétroliers de l'île de beauté, à Ajaccio et Lucciana, en protestation contre le plafonnement des prix pratiqué par TotalEnergies jugé intenable pour les indépendants qui ne bénéficient pas du même bouclier tarifaire. À défaut d'engagements rapides, plusieurs points de vente pourraient cesser leur activité et aggraver la situation pour des dizaines de milliers d'automobilistes.

Vous pouvez justement utiliser la carte mise au point par l'appli MonEssence.fr qui sert habituellement à recenser les prix des carburants près de chez vous en se basant sur les remontées des utilisateurs qui renseignent eux-mêmes les tarifs observés à la pompe.

En période de pénurie, l'appli MonEssence.fr met en ligne une carte basée sur les remontées des utilisateurs. Celle-ci n'est pas toujours actualisée, mais le dispositif permet d'obtenir une cartographie globale de la situation en France en recensant les stations à court sur un ou plusieurs carburants. C'est donc une carte utile en période de pénurie de carburant.