Cette grande enseigne est la plus touchée par la pénurie de carburant, vous risquez de ne plus pouvoir faire le plein

Ce grand distributeur qui possède plus de 3 000 stations-services en France doit faire face à des ruptures de stocks de carburant.

Allons-nous bientôt manquer d'essence ? Si le gouvernement martèle qu'il n'y a pas de risque de pénurie généralisée en France , certaines difficultés sont apparues sur le terrain depuis quelques jours. Ainsi, plusieurs stations-services ne peuvent plus répondre à la demande de leurs clients, obligés d'aller voir ailleurs pour remplir le réservoir de leurs voitures. Dans le même temps, l'évolution de la situation au Moyen-Orient n'est pas franchement rassurante pour les automobilistes. Le régime iranien poursuit le blocage du détroit d'Ormuz débuté dès les premières heures du conflit avec les États-Unis et Israël, ce qui contribue à laisser planer de vives inquiétudes sur l'approvisionnement en carburant.

L e gasoil est le carburan t le plus impacté par la crise. Alors qu'il avait atteint en fin d'année dernière son seuil le plus bas depuis le début de la guerre en Ukraine, le prix du litre est passé de 1.70 euro à plus de 2 euros en une dizaine de jours. Face à cette envolée des pri x, les distributeurs, poussés par le gouvernement, ont fait le choix de baisser les prix à la pompe de quelques centimes ou d'appliquer le plafonnement des tarifs. C'est ainsi que TotalEnergies vend, depuis le 12 mars, le litre de gasoil à 2.09 euros dans s es points de vente. Un tarif qui fait très souvent du groupe pétrolier, à la fois producteur et distributeur, l'enseigne la moins chère actuellement pour tous ceux qui roulent au diesel.

Mais cette mesure temporaire a un effet pervers pour TotalEnergies. Les automobilistes se bousculent dans les stations-services du groupe pour faire quelques économies depuis une quinzaine de jours. Résultat : certaines ont été temporairement fermées pour rupture de stock dans l'attente de nouvelles livraisons de carburant . A l'issue du dernier week-end de mars, on recensait environ 300 stations (sur 10 800 en France) incapables de fournir du diesel, soit trois fois plus qu'en temps normal. Une situation tendue qui concerne la plupart du temps le groupe Total.

Les stations-services ont de plus en plus de mal à gérer l'afflux exceptionnel de clients, que ce soit en capacité de stockage ou en délais de réapprovisionnement. TotalEnergies reconnaît des tensions localisées, mais promet de réapprovisionner les stations-services en pénurie en début de semaine.