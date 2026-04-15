Ce nouveau SUV a vraiment tout d'un grand, sauf son prix canon

Ce nouveau SUV urbain débarque sur nos routes avec un rapport qualité/prix qui sera difficile à battre.

Contrairement à certaines idées reçues, les SUV ne sont pas que des grosses voitures qui rejettent du CO2 en veux-tu en voilà. D'abord pensés pour les familles, ces véhicules à la carrosserie haute et robuste, offrant une position de conduite surélevée et un habitacle spacieux, ont tendance à rapetisser. Les constructeurs ont bien compris que les SUV peuvent aussi séduire d'autres utilisateurs, notamment ceux qui conduisent le plus souvent en ville. Les B-SUV, comprenez les SUV urbains, ont actuellement le vent en poupe. Et qui dit plus petit format dit aussi prix plus abordables, ce qui n'est pas anecdotique à l'heure où un grand nombre d'automobilistes n'a pas les moyens de s'offrir une voiture neuve à plus de 30 000 euros.

C'est encore plus vrai pour les véhicules électriques, plus économiques à l'usage mais plus chers à l'achat. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle les marques misent de plus en plus sur les SUV zéro émission de petite taille, comme Renault avec sa R4 E-Tech, Citroën avec son ë-C3 Aircross, Hyundai avec son Kona ou encore Peugeot avec son e-2008. Ces modèles 100 % électriques vont voir arriver un nouveau concurrent dans les prochaines semaines. Et pas des moindres. KIA, bien connue pour sa gamme EV qui a déjà fait ses preuves – l'EV6 a même été désigné voiture de l'année en 2022 – lance son EV2 tant attendu. Un petit SUV encore plus compact que l'EV3.

© KIA

Le nouveau né de la marque sud-coréenne mesure à peine plus de 4 mètres (4m06) et reprend les codes stylistiques de la gamme EV. Son petit gabarit lui confère une silhouette assez monolithique que les amoureux des belles courbes auront sans doute du mal à apprécier. Mais il serait bien dommage de s'arrêter au seul physique de l'EV2. Sa prise en mains, lors d'un essai effectué dans les rues de Lisbonne, nous a vraiment bluffés.

La conduite en ville s'est révélé être un pur bonheur. La direction précise et suffisamment incisive est parfaite pour naviguer dans les petites rues étroites. L'insonorisation de la petite KIA, digne d'un segment supérieur, a dépassé nos attentes au point de se placer comme la nouvelle référence du segment B-SUV.

Tous les bruits d'air et de roulement sont parfaitement filtrés, y compris à grande vitesse, ce qui ajoute au confort de conduite. Seul un amortissement trop raide sur certaines rues pavées a pu perturber la quiétude de notre trajet. Ne cherchez pas en revanche de grandes sensations au volant, l'EV2, bridé à 160km/h, ne se démarque pas par son dynamisme même s'il tient bien la route.

A l'intérieur, espace à bord, praticité et dernières technologies sont au rendez-vous. Le grand écran panoramique de 30 pouces divisé en trois dalles est de bonne facture, facile d'utilisation. Tout est fait, avec le système anticollision incluant la surveillance des angles morts, les radars de stationnement avant et arrière et la caméra de recul, pour mettre le conducteur en confiance, que ce soit au moment de stationner ou de rouler dans de plus petites rues.

Cerise sur le gâteau, la consommation ne s'envole pas. L'EV2 dotée de la petite batterie de 42.2 kWh – une version Long Range avec une batterie de 61 kWh est attendue cet été – n'est pas trop gourmand en énergie. Notre consommation moyenne, sur trois parcours différents, s'est établie à 14.4 kW, de quoi dépasser les 250 kilomètres en une seule charge (l'autonomie annoncée est de 317 km).