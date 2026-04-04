Il reçoit un devis de 34 500 euros pour réparer sa Porsche – un garagiste règle le problème avec un bout de plastique

Un automobiliste a évité de payer une fortune pour une réparation sur son Porsche Cayenne grâce à un simple morceau de plastique.

34 500 euros, c'est plus ou moins le prix d'une Peugeot 308 neuve en 2026. C'est aussi le montant demandé au propriétaire d'un Porsche Cayenne e-hybrid pour la réparation d'une panne qui empêchait le fonctionnement de son moteur électrique. Le devis, effectué dans un centre agréé et non chez un charlatan, équivaut à peu près au tiers du coût d'achat du SUV de la marque de luxe allemande. De quoi quelque peu refroidir son propriétaire qui a décidé de l'emmener dans un second garage pour avoir un autre avis, si possible moins pessimiste.

Après avoir été informé qu'il avait été conseillé au conducteur de la Porsche de changer toute la transmission automatique, pour la somme que l'on connaît, un mécanicien finlandais a décidé de la démonter pour voir ce qui clochait. Plusieurs heures d'inspection plus tard, Mikko Simola a découvert ce qui empêchait le moteur électrique de marcher : une petite bague de pression en plastique. "Oh, quel dommage ! La meilleure boîte de vitesses au monde gâchée par un si petit morceau de plastique ! C'est vraiment lamentable", déplore l'expert en mécanique dans une vidéo partagée sur sa chaîne YouTube.

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Le problème, c'est que ce type de petite pièce n'est généralement plus vendue séparément par les fabricants, mais uniquement en kits ou modules complets, ce qui explique le devis astronomique du concessionnaire. Débourser 34 500 euros pour le remplacement complet d'une transmission hors service à cause d' un simple anneau en plastique, il y a de quoi l'avoir mauvaise. Mais le mécanicien finlandais ne s'est pas découragé. Selon le journal Ilta-Sanomat, i l a fait fabriquer la pièce endommagée sur mesure pour une somme modique. Le Porsche Cayenne a pu repartir du garage en utilisant à la fois le V6 essence de 3 litres et le moteur électrique de 130 kW.