Pourquoi de nombreux conducteurs accélèrent quand ils se font doubler, selon la psychologie

Les conducteurs qui accélèrent quand ils se font dépasser ne sont pas rares sur les routes. La psychologie explique cette réaction qui peut être dangereuse.

Vous avez sans doute déjà connu cette situation sur l'autoroute. Vous vous rapprochez d'une voiture plus lente que la votre, vous vous déportez sur la voie de gauche pour la doubler et là, au moment où vous vous portez à sa hauteur, le conducteur accélère son allure de quelques kilomètres/heure. En plus d'être particulièrement agaçante, cette réaction peut s'avérer dangereuse. Elle pousse à accélérer plus fort, parfois au-delà de la vitesse autorisée, pour pouvoir terminer son dépassement et se replacer dans la bonne voie. Il peut même arriver que l'on doive renoncer à notre dépassement, par exemple à l'approche d'une courbe sur une voie rapide, face à un automobiliste prêt à tout pour garder sa position.

Comment expliquer cette réaction ? Plusieurs études réalisées sur la psychologie des automobilistes permettent d'apporter des réponses. Des recherches montrent notamment que les conducteurs qui se sentent supérieurs aux autres sur la route sont justement ceux qui déclarent être irrités lorsqu'on les dépasse. Pour eux, se faire doubler équivaut à être rétrogradé dans une hiérarchie implicite que chaque automobiliste construit malgré lui. Ce réflexe s'explique en partie par ce que les psychologues appellent le biais d'optimisme comparatif.

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Persuadés de pouvoir faire face à toute situation, ces conducteurs se permettent plus facilement des écarts : excès de vitesse, dépassements risqués, non-respect des distances de sécurité... Autant de comportements justifiés par la certitude de tout pouvoir gérer sur la route. Autrement dit, se faire dépasser contredit l'image flatteuse que le conducteur a de lui-même, et il réagit en appuyant sur l'accélérateur pour rétablir cette image.

Il existe aussi une dimension plus inconsciente. Selon Jean-Pascal Assailly, chercheur au CNRS spécialisé en psychologie du conducteur, la voiture fonctionne comme une "bulle utérus" dans laquelle le conducteur retrouve des sentiments de toute-puissance. Seul dans l'habitacle, à l'abri des regards, il se comporte différemment de ce qu'il ferait dans un espace social ordinaire. Ce sentiment d'anonymat favorise l'expression d'émotions qu'on ne s'autoriserait pas ailleurs. Et plus on les exprime, plus on s'énerve, dans un cercle auto-entretenu. L'accélération devient alors moins une décision rationnelle qu'une réaction instinctive à une frustration.

Enfin, une part du phénomène est tout simplement involontaire. Certains conducteurs ralentissent ou accélèrent de façon inconsciente à l'approche d'un dépassement, provoquant des effets d'accordéon en cascade sans même s'en rendre compte. Cela se traduit par des dépassements qui durent plus longtemps, avec un risque plus élevé d'un accrochage à haute vitesse. Le Code de la route interdit d'ailleurs cette pratique qui consiste à accélérer quand on est en train de se faire dépasser.