Un radar de feu rouge peut-il me flasher si je passe à l'orange ? De nombreux automobilistes ne le savent pas

Est-ce que les radars de feu se déclenchent quand une voiture passe à l'orange ?

Qui n'a jamais accéléré au feu juste avant qu'il ne passe au rouge pour ne pas avoir à s'arrêter ? Le risque est pourtant grand que le feu soit devenu rouge avant d'avoir eu le temps de le franchir entièrement. Le Code de la route est sévère avec cette infraction, sanctionnée d'une amende forfaitaire de 135 euros et de la perte de 4 points sur le permis de conduire. S'il y a quelques années les risques de se faire pincer étaient assez minimes, ils ont grandement augmenté depuis que la Sécurité routière a intégré des radars dans les feux tricolores.

On en compte aujourd'hui environ 850 sur le territoire français. Ces machines, qui utilisent des boucles magnétiques dans la chaussée et des caméras pour enregistrer les véhicules en infraction, distribuent les PV à la pelle. Les flashs de ces radars modernes sont la plupart du temps infrarouges et donc invisibles à l'œil nu, ce qui ne permet pas de savoir sur le coup si on a été pris en flagrant délit. Cette absence de signal engendre une autre question chez de nombreux conducteurs : que se passe-t-il si j'ai franchi le feu quand il était déjà à l'orange ?

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Cette pratique est assez courante bien qu'elle soit elle aussi interdite par le Code de la route, comme le rappelle l'article R412-31 : "tout conducteur doit s'arrêter lorsque le feu devient orange." La seule exception intervient si l'arrêt est impossible ou dangereux, par exemple si un véhicule derrière risque de nous percuter en cas de freinage brusque. Franchir un feu orange est puni moins sévèrement que pour un feu rouge, mais il en coûte tout de même une amende de 35 euros (sans retrait de points). La question de savoir si les radars de feu se déclenchent quand une voiture passe à l'orange n'est donc pas absurde.

La réponse est non. Les radars de feu de circulation ne se déclenchent qu'au moment précis où le feu devient rouge. Tant que le feu est encore orange, ils restent inactifs. Il est donc impossible de se faire flasher automatiquement à ce moment-là.

Il n'est toutefois pas inutile de rappeler qu'un feu ne reste pas très longtemps à l'orange, en moyenne 3 secondes sur les routes où la vitesse autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h. Autant dire que le délai pour franchir le feu est infime. Le plus prudent restant de s'arrêter dès que le feu n'est plus vert. Pour la sécurité d'abord mais aussi pour éviter de recevoir une amende.