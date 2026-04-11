Peu de gens savent à quoi sert ce bouton de la voiture : il permet d'économiser 10 % de carburant

Il suffit d'appuyer sur ce bouton présent dans toutes les voitures pour faire des économies de carburant.

Alors que les prix des carburants ont explosé en France depuis le début de la guerre en Iran - le litre de gasoil a bondi de plus de 60 centimes pour dépasser les 2.30 euros en moyenne et celui du Sans-Plomb 95 de près de 30 centimes - toute astuce permettant d'économiser sur les frais d'essence est précieuse pour les automobilistes. Et pourtant, beaucoup ignorent l'existence d'un bouton à l'intérieur de leur voiture qui peut entraîner une économie significative de carburant - jusqu'à 10 %.

Ce bouton discret est connu sous le nom de bouton de recirculation de l'air, généralement identifié par une icône d'une voiture blanche avec une flèche circulaire à l'intérieur. Situé au centre de la planche de bord, généralement près des boutons de commande de la climatisation, ce bouton peut passer inaperçu pour de nombreux conducteurs, mais c'est un outil puissant pour améliorer l'efficacité de la climatisation et réduire la consommation de carburant.

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En effet, ce bouton que l'on trouve dans tous les véhicules modernes coupe tout entrée d'air extérieur et force l'air à recirculer à l'intérieur de l'habitacle, évitant qu'il ne retourne dans le système de climatisation pour être à nouveau traité. Ainsi ce bouton augmente l'efficacité de la climatisation du véhicule et, par voie de conséquence, réduit la consommation de carburant.

Comment le bouton de recirculation peut-il effectivement contribuer à économiser du carburant ? Le compresseur de la voiture, responsable du fonctionnement du système de climatisation, consomme de l'énergie. En utilisant la climatisation de manière conventionnelle, jusqu'à 10 % d'énergie peut être utilisée, surtout sur des trajets courts et lors des journées chaudes.

Ainsi, la prochaine fois que vous serez au volant, ne sous-estimez pas l'importance du petit bouton de recirculation. Il peut non seulement rendre votre conduite plus confortable, mais aussi alléger la pression sur votre portefeuille, en offrant un moyen facile de réduire les coûts associés à la consommation de carburant. Une astuce très utile, particulièrement en ce moment !