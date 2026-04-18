Cette borne de recharge débarque en France, elle va révolutionner l'usage de la voiture électrique

Les bornes Flash Charging de BYD vont se déployer en France : elles permettent de faire le "plein" d'électricité en un temps record.

Moins de dix minutes pour recharger complètement sa voiture électrique : telle est la promesse de BYD ! Invités en début de semaine pour découvrir la Denza Z9GT, le fleuron de la marque premium du constructeur chinois, nous avons pu voir de nos propres yeux ce que vaut la technologie Flash Charging, capable de délivrer jusqu'à 1 500 kW de puissance dans un câble de recharge ! Devant un parterre de journalistes réunis sur le site de Morfontaine, un circuit d'essais situé à une cinquantaine de kilomètres de Paris, la berline de luxe a été "branchée" sur une borne de recharge, à proximité d'une grosse armoire électrique noire, accompagnée de deux armoires plus petites renfermant chacune une batterie de 200 kWh.

A quelques pas de là, deux écrans avaient été installés sous un chapiteau pour suivre l'évolution de la recharge comme on pourrait scruter le décollage d'une fusée. C'est dire l'importance de l'événement pour BYD, pas peu fier de faire découvrir sa technologie révolutionnaire sur le point d'arriver en Europe. La Denza Z9GT en version 100 % électrique est équipée d'une batterie Blade de deuxième génération de 122 kW qui lui permet, dans le meilleur des mondes, un champ d'action de 600 kilomètres. La batterie de la berline n'affichait plus que 10 % quand on a introduit le pistolet dans le port de charge.

© © Régis Aumont/Linternaute

Muni d'un micro, Alexandre Bonhomme, responsable marketing produit pour Denza, commentait la performance en live : "Moins d'une minute et déjà 10 % de gagné". Après exactement 5 minutes et 27 secondes, la batterie Blade était passée de 10 à 70 % ! Une minute plus tard elle atteignait les 80 %. Si le débit ralentissait logiquement sur la fin, la démonstration s'achevait sous les applaudissements après 9 minutes et 38 secondes quand le compteur affichait 97 % de charge. Moins de dix minutes après son arrêt aux stands, la berline de luxe pouvait repartir pour 585 kilomètres.

Cette prouesse technologique montre les progrès XXL réalisés dans le domaine de la recharge électrique par les constructeurs. Outre le prix, l'autonomie et la recharge (durée, nombre de bornes, installation à domicile…) restent les principaux freins à l'achat de véhicules électriques. Mais la crise pétrolière causée par le conflit au Moyen-Orient qui entraîne ces dernières semaines l'explosion des prix du carburant est propice au changement, ou au moins à la réflexion.

BYD prévoit de déployer 300 bornes de recharge ultra-rapides dans l'Hexagone en 2026, principalement dans son réseau de concessionnaires mais aussi avec des opérateurs déjà existants par le biais de partenariats. Tous les véhicules électriques pourront se brancher dessus. Mais attention, rares sont les modèles qui, comme la Denza Z9GT (vendue à partir de 115 000 euros), peuvent aujourd'hui accepter une telle puissance de recharge et donc bénéficier à plein du Flash Charging.

Les autres, comme une Renault 5 E-Tech, une Peugeot E-308 ou une Volkswagen ID.3, se rechargeront dans la limite de la puissance maximale autorisée par leur infrastructure. Impossible donc pour ces voitures, dans l'état actuel des choses, de gratter 100 kilomètres d'autonomie en une minute.

Mais la révolution est en marche. Faire le "plein" d'électricité dans une voiture zéro émission n'a jamais été aussi proche de la durée requise pour remplir un réservoir de gasoil ou de sans-plomb.