Total a pris une lourde décision : ce carburant a disparu de toutes ses stations-services

Plus moyen d'en trouver une seule goutte chez TotalEnergies : ce carburant a disparu dans toutes les stations-essence du groupe.

Avec la remontée spectaculaire des cours internationaux du diesel depuis fin mars 2026, les automobilistes scrutent avec anxiété l'évolution des prix à la pompe. Dans ce contexte particulièrement tendu, TotalEnergies avai annoncé le 7 avril dernier la prolongation de ses mesures de plafonnement tarifaire jusqu'à la fin du mois d'avril, maintenant l'essence à 1,99 euro le litre et le diesel à 2,25 euros maximum.

Cela reste une forte hausse mais permet aux automobilistes d'avoir un peu de visibilité. Les stations TotalEnergies ont d'ailleurs connu un pic de fréquentation ces dernières semaines, notamment au moment du week-end de Pâques.

Cette annonce s'accompagne toutefois d'une mesure qui passe presque inaperçue... Sauf si l'on est un habitué des stations-services TotalEnergies ou que l'on a fait très attention à l'une des pompes à essence des stations Total ces derniers jours. Elle concerne pourtant les plus de 3000 stations-services du groupe.

Un produit a totalement disparu. Plus moyen de trouver une goutte de ce carburant dans les stations-essence ! Ce carburant, c'est un type de gazole réservé aux voitures diesel, l'Excellium Diesel, un produit lancé en 2005 et régulièrement reformulé pour s'adapter aux évolutions technologiques, aux nouveaux moteurs diesel ou à l'arrivée des moteurs hybrides.

"Compte tenu de la forte demande de diesel en France et de la priorité donnée aux pouvoirs d'achat de ses clients, les stations TotalEnergies se concentreront sur la distribution de diesel classique durant cette période de crise et ne distribueront plus de diesel Excellium, plus coûteux", explique la compagnie dans son communiqué officiel du 7 avril. Depuis, l'Excellium a donc peu à peu disparu, n'étant plus ravitaillé comme les autres carburants.

Mais qui est concerné ? Certains automobilistes équipés de voitures diesel aimaient bien s'alimenter en Diesel Excellium. Avec des additifs spécifiques, ce carburant permettrait selon TotalEnergies d'éviter jusqu'à 98% de l'encrassement externe des buses d'injecteurs et de nettoyer jusqu'à 80% l'encrassement existant. Protection contre l'encrassement, maintien de la puissance moteur, réduction de la consommation et des émissions de CO2.... Les promesses sont nombreuses.

Les automobilistes sont donc contraints de se rabattre sur le gazole classique, appelée chez Total "Diesel Premier". Il s'agit d'un gazole conventionnel comme vendu par les autres distributeurs. Le véhicule fonctionnera bien et vous paierez votre plein de gazole un peu moins cher. On a bien dit un peu...