10, 20, 50 euros ? Voici ce que vous allez exactement payer en plus à la pompe pour partir en vacances cet été

L'envolée des prix des carburants va grandement faire gonfler la note des automobilistes qui prendront prochainement la route des vacances. On a fait les calculs pour vous.

"Au moins six mois, peut-être jusqu'à l'hiver prochain, de crise énergétique devant nous." Par ses mots, prononcés le 20 avril sur Europe 1, Michel-Édouard Leclerc, le patron des magasins éponymes, n'a fait que confirmer ce que l'on sait déjà : la crise au Moyen-Oient va affecter les prix de l'énergie pour une longue durée, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour le portefeuille des Français. Alors que les ponts du mois de mai, propices aux départs en week-end, et les vacances estivales se profilent, les automobilistes font grise mine. La forte hausse des prix à la pompe va peser sur le budget de chacun, au point que certains ont déjà renoncé à s'éloigner de chez eux par faute de moyens.

Il faut dire qu'en un petit peu plus d'un mois et demi, la guerre en Iran a eu pour effet d'affoler les prix dans nos stations-services. La veille du conflit, déclenché le 28 février, le litre de gasoil se vendait en moyenne 1.70 euro dans l'Hexagone, un centime de moins que celui du Sans-Plomb 95-E10 (1.71 euro).

Ces deux carburants, de loin les plus demandés, s'affichaient respectivement à 2.18 euros et 1.96 euro le 20 avril. Pour vous aider à mesurer l'impact que cette forte hausse des prix aura sur votre budget pour partir à la mer, à la campagne ou à la montagne dans les prochaines semaines, nous avons comparé le coût moyen d'un trajet en voiture avec les prix actuels et ceux d'avant la crise énergétique.

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Vous l'avez constaté, le gasoil est le carburant le plus durement affecté par la hausse du cours du pétrole. Le prix du litre a augmenté de 48 centimes en une cinquantaine de jours. En se basant sur une consommation de 5.5 litres au 100 kilomètres, nous avons donc calculé les frais supplémentaires que cela va engendrer pour 10 trajets particulièrement empruntés par les automobilistes durant les mois de mai, juillet et août. Voici les résultats :

Paris-Deauville (200 km) : +5.28 euros

+5.28 euros Paris-Nantes (385 km) : +10.17 euros

+10.17 euros Paris-Saint-Malo (400 km) : +10.56 euros

+10.56 euros Paris-Lyon (465 km): +12.28 euros

+12.28 euros Paris-La Rochelle (470 km) : +12.40 euros

+12.40 euros Paris-Bordeaux (584 km) : +15.45 euros

+15.45 euros Paris-Toulouse (680 km) : +17.95 euros

+17.95 euros Paris-Marseille (773 km) : + 20.56 euros

+ 20.56 euros Paris-Biarritz (780km) : + 20.59 euros

+ 20.59 euros Paris-Nice (930 km) : +24.55 euros

Nous avons effectué la même opération, avec les mêmes destinations, pour une famille qui roule dans une voiture essence et qui remplit le réservoir avec du Sans-Plomb 95-E10 dont le litre a augmenté de 25 centimes depuis la fermeture du détroit d'Ormuz. Cela en prenant la consommation moyenne d'un véhicule essence (6.8 litres/100 km) qui consomme davantage qu'un diesel.

Paris-Deauville (200 km) : +3.40 euros

+3.40 euros Paris-Nantes (385 km) : +6.54 euros

+6.54 euros Paris-Saint-Malo (400 km) : +6.80 euros

+6.80 euros Paris-Lyon (465 km) : +7.91 euros

+7.91 euros Paris-La Rochelle (470 km) : +7.99 euros

+7.99 euros Paris-Bordeaux (584 km) : +9.94 euros

+9.94 euros Paris-Toulouse (680 km) : +11.56 euros

+11.56 euros Paris-Marseille (773 km) : + 13.17 euros

+ 13.17 euros Paris-Biarritz (780km) : + 13.26 euros

+ 13.26 euros Paris-Nice (930 km) : + 15.81 euros

Si vous souhaitez calculer vous-même la hausse du prix pour un trajet précis, sachez que le surcoût est de 1.70 euro par tranche de 100 kilomètres avec une voiture qui marche au Sans-Plomb 95-E10 (13.32 € contre 11.62 € ) et de 2.64 euros (11.99 € contre 9.35 € ) avec une auto qui carbure au gasoil. Dans nos calculs effectués plus haut, vous avez certainement remarqué que nous avons uniquement pris en compte le trajet aller. Il faut donc multiplier les coûts par deux pour avoir le montant total. Un Paris-Marseille ou un Paris-Nice aller/retour coûte aujourd'hui 40 et presque 50 euros de plus avec un véhicule diesel, et environ 26 et 31 euros de plus qu'avant avec un véhicule qui utilise du Sans-Plomb 95-E10.

Des dépenses supplémentaires qui vont changer les plans de millions de Français. Un récent sondage réalisé par Elabe rendait compte que près de quatre Français sur dix (37%) avaient déjà abandonné l'idée de partir en week-end ou en vacances cette année à cause de l'inflation dans les stations-services.