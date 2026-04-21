Nouvelle aide sur le carburant : qui sont les "grands rouleurs" concernés par le forfait du gouvernement ?

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé, mardi 21 avril, la mise en place d'une nouvelle aide sur le carburant : un dispositif "grands rouleurs" pour près de trois millions de Français.

Avec la fin de la trêve imminente entre l'Iran et les États-Unis et la reprise redoutée du conflit au Moyen-Orient, la crise énergétique est plus que jamais d'actualité. Dans ce contexte, le gouvernement français a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Ainsi, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a fait plusieurs annonces, ce mardi 21 avril.

"On a décidé de faire des aides mensualisées, ciblées, pour nos compatriotes", a expliqué le chef du gouvernement, précisant que "les ministres ont reçu mandat d'améliorer et de prolonger les plans de soutien à l'activité [...] afin d'éviter que certains métiers dépendant des hydrocarbures ne soient [trop] affectés par la situation". Outre le prolongement, voire le renforcement, en mai de mesures de soutien qui avaient déjà été mises en place, Sébastien Lecornu a tout de même annoncé une nouvelle aide pour les "grands rouleurs".

Les travailleurs "modestes grands rouleurs" concernés par la nouvelle aide carburant

Le Premier ministre a expliqué qu'"un dispositif d'accompagnement des travailleurs modestes grands rouleurs" sera mis en place en mai afin de venir en aide notamment aux aides à domicile et aides soignants.

Sébastien Lecornu a souligné que "l'idée est d'avoir une aide forfaitisée, à hauteur de 20 centimes par litre en moyenne". D'après lui, "2,9 millions de Français" seront concernés par cette nouvelle aide carburant. Ils devront cependant répondre à des "conditions" en termes de revenus, mais aussi de kilométrage. Selon Bercy, le ministre de l'Économie, Roland Lescure, doit donner davantage de précisions sur ce point au 20 Heures de France 2 ce soir.