Aide carburant 2026 : revenus, distance parcourue, démarche à suivre... qui sont les "gros rouleurs" éligibles à l'aide de 20 centimes par litre d'essence ?

Une nouvelle aide sur le carburant pour les "gros rouleurs" va être accordée à près de 3 millions de Français. Revenu, kilomètres quotidiens... Voici les conditions pour l'obtenir.

Avec la fin de la trêve imminente entre l'Iran et les États-Unis et la reprise redoutée du conflit au Moyen-Orient, la crise énergétique est plus que jamais d'actualité. Dans ce contexte, le gouvernement français a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Ainsi, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a fait plusieurs annonces, ce mardi 21 avril 2026.

Outre le prolongement, voire le renforcement, en mai de mesures de soutien qui avaient déjà été mises en place, Sébastien Lecornu a annoncé une nouvelle aide : "un dispositif d'accompagnement des travailleurs modestes grands rouleurs" sera mis en place en mai. Le chef du gouvernement a souligné que "l'idée est d'avoir une aide forfaitisée, à hauteur de 20 centimes par litre en moyenne" et que "2,9 millions de Français" seront concernés par cette nouvelle aide carburant. Ils devront cependant répondre à des "conditions" en termes de revenus, mais aussi de kilométrage.

L'aide carburant accordée en fonction du revenu...

Invité du JT de 20 Heures de France 2, le ministre de l'Économie, Roland Lescure, a apporté des précisions. Les personnes concernées par cette nouvelle aide carburant "grands rouleurs", "ce sont des Français qui travaillent, qui utilisent leur voiture pour travailler et qui sont sous la médiane du revenu imposable".

Roland Lescure a donné plusieurs exemples permettant de se faire une petite idée : "Pour une personne seule, en-dessous de 17 000 euros par an, vous serez éligible. Pour un couple avec deux enfants, c'est plutôt 50 000 euros par an."

...mais aussi du kilométrage quotidien des "grands rouleurs"

Il va de soi que les Français qui souhaitent demander la nouvelle aide carburant "grands rouleurs" doivent... utiliser leur voiture ! "Soit pour aller travailler, [...] à au moins 15 km de son domicile, donc faire 30 km par jour pour aller travailler", soit pour travailler , "aide-soignante, infirmière... Là, c'est 8 000 km par an".

Roland Lescure a précisé que la demande se ferait sous "un mode déclaratif". Rappelant que "l'administration sait dans quelle catégorie de revenu vous êtes, sait que vous avez une voiture", Roland Lescure a expliqué que les Français devront déclarer leur kilométrage sur impot.gouv.fr. Il sera possible de le faire "d'ici la fin du mois de mai". Les personnes qui seront éligibles à cette aide pourront recevoir une "aide rétroactive sur avril, mai et juin", a encore précisé Roland Lescure.