Tenté par une voiture électrique ? Voici le détail à vérifier impérativement avant de l'acheter

Cet élément est à connaître absolument avant d'acheter une véhicule électrique d'occasion.

Les voitures électriques ont le vent en poupe. Le mois de mars 2026 fut historique en France avec un nouveau record de parts de marché établi pour les ventes de véhicules zéro émission neufs. Près de trois nouveaux véhicules sur dix – 28 % exactement – écoulés à l'occasion du troisième mois de l'année fonctionnaient exclusivement à l'aide d'un moteur électrique. La crise des carburants, conséquence de la guerre en Iran, pourrait en outre avoir un effet vertueux pour un marché qui avait tendance à stagner ces derniers mois.

Mais un autre marché est en train de se développer : celui des voitures électriques d'occasion. Les premiers véhicules sortis d'usine il y a quelques années sont en train de massivement investir le marché de la seconde main. L'occasion pour de nombreux Français d'accéder à des modèles jugés encore trop chers dans le neuf et qui ont "l'avantage" de perdre plus rapidement de leur valeur que les véhicules thermiques. Il y a donc de bonnes affaires à faire, mais aussi certaines choses à savoir. Notamment un indicateur indispensable pour connaître l'état de santé de l'élément le plus important d'un véhicule électrique : la batterie.

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Comment savoir si la batterie du véhicule électrique d'occasion que vous voulez acheter est encore en bon état ? Comme nous l'explique Guillaume Cazenave, directeur marketing au sein de la société Opteven, spécialisée dans l'assistance, la garantie et l'entretien des véhicules, "la batterie d'une voiture c'est exactement comme celle d'un Smartphone : sa capacité diminue avec le temps." Mais il existe un moyen qui permet de mesurer l'état de santé actuel d'une batterie par rapport à son état d'origine. Il s'agit du SoH, littéralement le State of Health, qui exprime la capacité restante d'une batterie en pourcentage.

"Pour une voiture électrique, l'équivalent du kilométrage, c'est le SoH"

Cette capacité est invisible à l'œil nu même pour les plus fins connaisseurs. Il faut pourtant absolument la connaître avant d'acheter un VE d'occasion. L'autonomie du véhicule en question dépend en effet directement du SoH. Si une voiture affiche une autonomie constructeur de 400 kilomètres mais que sa batterie a un SoH de 75%, alors son autonomie ne sera plus que d'environ 300 km, une différence qui peut changer radicalement l'usage du véhicule au quotidien. "Pour un véhicule diesel ou essence on s'intéresse au kilométrage, reprend notre interlocuteur. On se dit que plus le kilométrage est élevé, moins la voiture coûte cher. Pour une voiture électrique, l'équivalent du kilométrage c'est le SoH."

Il est donc essentiel de le demander à votre vendeur. "Il doit le fournir, poursuit Guillaume Cazenave. Dans tous les cas vous devez le demander. Si c'est un concessionnaire, il a tous les outils pour pouvoir le faire. Même un indépendant qui vendrait plusieurs marques, il y a des solutions sur le marché qui existent. Idem pour un particulier. " Certains constructeurs, comme Renault, Nissan ou BMW, l'affichent directement dans les menus du véhicule. Et l 'Union Européenne, dans le cadre du règlement sur les batteries entré en vigueur en 2023, prévoit qu'à terme les batteries de véhicules électriques devront disposer d'un "passeport batterie", rendant le SoH accessible à tout le monde.