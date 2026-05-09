Quelles sont ces nouvelles lumières qui seront obligatoires sur nos voitures à partir du mois de juillet ?

Une nouvelle réglementation sur les feux arrière de nos voitures entrera en vigueur à partir du 7 juillet en France et dans toute l'Union européenne.

Il va bientôt y avoir du changement à l' arrière de nos voitures . Peu de personnes sont au courant mais à partir du mois de juillet, tous les véhicules qui sortiront d'usines devront avoir un nouveau système d'éclairage à l'arrière. Une obligation entérinée il y a déjà deux ans par l'Union européenne et qui va donc entrer en vigueur au début de l'été, en France mais aussi au sein des 2 6 autres états membres, comme en Espagne, en Allemagne et en Italie. Ce nouvel éclairage imposé à tous les constructeurs doit améliorer la sécurité des usagers de la route en diminuant le nombre des accidents causés par des freinages d'urgence .

De quoi s'agit-il exactement ? Dès le 7 juillet, toutes les voitures particulières nouvellement immatriculées devront être équipées de feux de freinage adaptatifs. Ce système active des feux clignotants rapides dès lors que le conducteur appuie brutalement sur la pédale de frein si le véhicule roule à une vitesse supérieure à 50 kilomètres/heure. Plutôt que de seulement voir s'allumer les feux rouges classiques à l'arrière de la voiture qui freine devant lui, l'automobiliste sera alerté par des feux clignotants. Cela fera le même effet que les feux de détresse (warnings) à la différence que ces feux se déclencheront automatiquement sans avoir à appuyer sur un bouton.

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Rien ne changera en cas de freinage normal et progressif de la voiture. C'est uniquement dans les situations critiques que ces feux deviendront clignotants pour attirer l'œil des personnes derrière le volant. Il est prouvé scientifiquement que notre cerveau réagit plus vite à un signal qui clignote qu'à une lumière fixe. Les fractions de seconde gagnées grâce à ce nouveau système peuvent se traduire par plusieurs mètres de distance de freinage en moins quand un véhicule roule à 130 km/h sur autoroute.

Cela signifie-t-il que vous allez devoir passer au garage d'ici le début du mois de juillet pour modifier les feux arrière de votre véhicule ? Pas du tout. Comme dit plus haut, cette nouvelle réglementation ne concerne que les voitures neuves. Nul besoin donc de modifier son ancien véhicule. Une adaptation serait de toute façon compliquée à effectuer puisque cette technologie est directement intégrée à l'électronique de la voiture.