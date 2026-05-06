Peu d'automobilistes le savent : le petit bouton sur la ceinture de sécurité a un rôle important

La ceinture de sécurité cache un détail méconnu mais essentiel au quotidien des automobilistes. Ce petit bouton noir est même très pratique.

C'est un petit geste machinal et salvateur qui est en plus, rappelons-le, obligatoire pour tous les passagers d'une voiture : attacher sa ceinture quand on s'installe à bord. Cet automatisme est si naturel que personne ne prête plus attention aux détails sur les ceintures de sécurité.

Pourtant, depuis leur création à la fin du 19e siècle, elles ont connu de nombreuses évolutions. Si la ceinture à trois points que nous connaissons aujourd'hui fut inventée par le Suédois Nils Bohlin en 1958 alors qu'il travaillait pour la marque Volvo, elle intègre aussi plusieurs éléments de sécurité.

Au milieu d'eux, un élément particulièrement discret attire rarement l'attention : un petit bouton noir généralement situé au milieu de la sangle. Cette pièce en plastique, qui ne doit coûter que quelques centimes d'euros aux fabricants, peut sembler anodine au premier regard.

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Contrairement aux apparences, ce bouton n'est pourtant pas un simple gadget esthétique ! Il permet en fait d'éviter que la boucle de la ceinture ne glisse vers le bas, une fois que vous avez détaché votre ceinture. Faites le test la prochaine fois que vous monterez en voiture, vous verrez que ce petit bouton maintient la boucle à la bonne hauteur, vous permettant de vous attacher facilement en quelques secondes !

Imaginez maintenant la situation sans ce petit bouton. Avec la gravité, la languette métallique de la boucle glisserait vers le bas lorsque la ceinture n'est pas utilisée. Il faudrait à chaque fois se pencher, retrouver la boucle, la faire remonter le long de la ceinture avant de s'attacher.

Ce petit dispositif maintient donc la languette en position haute, permettant de la saisir immédiatement sans effort supplémentaire. Ce bouton n'a donc pas à proprement parler un rôle pour votre sécurité. Son absence ou une déterioriation ne constitue d'ailleurs pas un défaut lors du contrôle technique de votre véhicule. Mais sans elle, s'attacher en voiture serait bien plus pénible avec des secondes perdues chaque matin à chercher où se situe la fameuse languette en métal qui sert à s'attacher... On imagine encore plus la galère avec des enfants !