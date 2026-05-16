Grande nouveauté sur les routes : les limitations de vitesse changeront en temps réel entre l'Espagne et la France

Les autorités espagnoles vont tester un système innovant pour réguler la vitesse en temps réel sur un tronçon de l'autoroute AP-7 qui relie l'Espagne à la France.

Oubliez les autoroutes toujours limitées à la même vitesse sur plusieurs centaines de kilomètres. L'Espagne va bientôt expérimenter un nouveau système visant à adapter les limitations de la vitesse des véhicules en fonction des conditions de circulation et des conditions climatiques.

La forte hausse des accidents (+40%) et des décès (+13%) constatée depuis la suppression des péages en 2021 sur l'autoroute AP-7, laquelle relie l'Espagne à la France via le col du Perthus, a poussé les autorités catalanes à agir. Un tronçon de 150 kilomètres, entre les villes de Maçanet de la Selva et de El Vendrell, devrait bientôt servir de banc d'essai pour tenter de renforcer la sécurité des usagers de cette autoroute qui longe la côte méditerranéenne de l'Espagne.

Comment le système va-t-il fonctionner ? A l'aide de l'intelligence artificielle, des caméras et des capteurs pourront analyser en temps réel les conditions de circulation sur ce tronçon de l'AP-7 et permettront d'adapter les limitations de vitesse en conséquence. Selon le Diari di Gerona, journal de l'une des plus grandes villes de Catalogne, la vitesse – limitée à 120 km/h sur les autoroutes espagnoles contre 130 en France – pourra être abaissée automatiquement en cas d'embouteillages ou de mauvais temps. D'après le site d'El Periodico, la vitesse maximum pourrait passer à 100, 80, voire 60 km/h dans les cas les plus extrêmes (neige, verglas, brouillard épais…).

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Les automobilistes seront informés des limitations à respecter grâce à des panneaux adaptatifs qui afficheront la vitesse autorisée en temps réel. Les conducteurs seront tenus de s'y tenir pour ne pas risquer une amende. Le projet, déjà financé, reste toutefois en cours de développement et aucune date de mise en service n'a encore été dévoilée.

Le site Actu Perpignan indique par ailleurs que les autorités catalanes travaillent à la création d'une application qui sera chargée d'envoyer des alertes vocales aux automobilistes. Si les résultats de l'expérimentation s'avèrent positifs, ce dispositif boosté par l'IA mis en place sur l'autoroute AP-7 pourrait être déployé sur d'autres grands axes routiers de l'autre côté des Pyrénées.