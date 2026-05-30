Remplacée plus vite qu'un Smartphone, la voiture électrique est-elle un produit jetable ?

Une étude montre que les voitures électriques sont remplacées jusqu'à quatre fois plus vite que les véhicules à moteur thermique.

La voiture électrique est-elle en train de devenir un produit de consommation que l'on change aussi souvent qu'un téléphone portable ? Une étude récente réalisée par S&P Global, une entreprise américaine basée à New York, montre que les propriétaires de véhicules zéro émission renouvellent leur véhicule en moyenne tous les 3,6 ans, soit près de quatre fois plus vite que les propriétaires de voitures thermiques qui gardent leur auto en moyenne 12,5 ans. Ce chiffre, que l'on peut comparer à la durée de conservation d'un Smartphone en France (environ 4 ans), révèle en fait une dynamique propre à un marché encore jeune et en pleine effervescence.

La principale explication tient au mode de financement dominant dans ce segment. Aux États-Unis, près de 80 % des voitures électriques neuves immatriculées en 2024 ont été acquises via une formule de location longue durée (leasing) avec des contrats qui courent généralement sur une période comprise entre trois et cinq ans. En Europe, la tendance est similaire, bien que les proportions varient selon les pays. Ce modèle, largement promu par les constructeurs et les pays pour faciliter l'accès à l'électrique, a pour effet mécanique d'accélérer le renouvellement du parc.

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Mais au-delà du mode de financement, c'est la rapidité des avancées technologiques qui pousse les conducteurs à changer plus fréquemment de véhicule. On voit chaque année apparaître de nouveaux modèles offrant une autonomie plus grande, des meilleures performances et des équipements de plus en plus high-tech. Dans ce contexte, conserver un modèle vieux de trois ou quatre ans peut donner l'impression d'être déjà dépassé, un sentiment plus rare dans le monde des voitures thermiques dont l'évolution est plus progressive.

S'ajoute à cela une certaine inquiétude autour des batteries : leur remplacement coûte très cher, généralement entre 7 000 et 15 000 euros selon les modèles, ce qui a de quoi faire réfléchir avant de vouloir conserver sa voiture électrique au-delà de cinq ans. Aussi, les véhicules électriques perdent plus rapidement de leur valeur que les véhicules thermiques sur le marché de l'occasion, rendant la cession rapide plus avantageuse financièrement.

Ces résultats dressent le portrait d'un usage encore atypique de la voiture électrique : celle-ci est perçue davantage comme un produit technologique à renouveler régulièrement que comme un bien durable. L'étude de S&P Global souligne toutefois une chose importante : les conducteurs ayant adopté l'électrique lui restent globalement fidèles car s'ils changent plus souvent de modèle ils conservent très souvent la même technologie. Ce phénomène est porté par des acteurs comme Tesla ou BYD qui font tout pour fidéliser leur clients.