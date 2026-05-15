Toute personne ne reconnaissant pas ce panneau pourrait se voir infliger une amende de 135 euros

Les automobilistes doivent absolument comprendre ces nouveaux panneaux installés sur nos routes l'année dernière au risque de recevoir une amende salée.

En avril 2025, une série inédite de panneaux a fleuri sur nos routes . Une nouvelle signalisation, expérimentée auparavant pendant trois ans sur les seules voies rapides du réseau VINCI, qui a été introduite au Code de la route pour sensibiliser les conducteurs sur la règle du corridor de sécurité lorsqu'un véhicule est arrêté sur le bord de la chaussée. Mais la signification de ces grands panneaux rectangulaires demeure encore très mal connue des automobilistes, ce qui vaut à certains de recevoir des contraventions de quatrième classe, soit une amende de 135 euros qui peut passer à 375 euros en cas de non paiement dans les 45 jours qui suivent la réception du courrier.

Ces panneaux que l'on peut croiser depuis plus d'un an sur toutes les voies rapides du pays sont au nombre de trois. Ils sont indissociables et toujours espacés de 300 mètres. Ils servent à indiquer aux conducteurs les trois étapes à suivre lorsqu'un véhicule est en panne ou en intervention sur le bord de la route, par exemple une dépanneuse, un véhicule de secours, de police, ou même une voiture à l'arrêt avec ses feux de détresse activés.

© VINCI

A quoi ressemblent-ils ? Sur le premier, on peut lire l'inscription "Ralentissez !" qui prévient la personne au volant qu'il est urgent de freiner. Sur le deuxième, une flèche orientée vers la gauche surplombe un "Changez de voie !" doit inciter le conducteur à se déporter sur la voie de gauche si la circulation le permet. Enfin, sur le troisième, celui placé au plus près de la bande d'arrêt d'urgence, la voiture n'est plus sur la voie la plus à droite, mais sur celle d'à côté, et on peut lire sur le panneau : "Respectez le corridor de sécurité".