Deux Volkswagen ID. Buzz embrasent des stations de recharge en l'espace de cinq jours, que s'est-il passé ?

Les deux véhicules électriques de la marque allemande ont pris feu, respectivement les 7 et 12 mai, pendant qu'ils effectuaient une recharge rapide.

Ce sont des images impressionnantes relatées par le Figaro et par La Dépêche. Deux incendies ont eu lieu dans des stations de recharge de l'enseigne TotalEnergies en l'espace de cinq jours, le premier à Montreuil le 7 mai, le deuxième à Toulouse le 12 mai. En Seine-Saint-Denis, une vingtaine de pompiers ont été mobilisés pour circonscrire le feu qui a ravagé trois véhicules. Dans le sud-ouest, au moins autant de soldats du feu ont dû s'employer pendant deux heures pour éteindre un incendie qui a détruit une borne de recharge, la structure métallique qui abrite la zone de rechargement et les panneaux solaires installés en toiture. Dans les deux cas, aucun blessé n'a été à déplorer.

Mais les différentes vidéos et les récits récoltés sur les lieux ont mis en évidence un point commun entre les deux incendies : ils ont été causés lors de la recharge d'un Volkswagen ID. Buzz, le van 100 % électrique du constructeur allemand. Du côté de Toulouse, le conducteur, un employé d'une société de services énergétiques, était sur les lieux au moment où le feu s'est déclenché sous son véhicule. Il a entendu juste avant une détonation côté passager d'après le récit de la Dépêche.

Une campagne de rappel de plusieurs modèles Volkswagen en cours depuis avril

Si l'embrasement d'un ID. Buzz survenu deux fois à quelques jours d'intervalle ressemble à une coïncidence, il permet de rappeler que plusieurs véhicules de la marque Volkswagen font l'objet depuis le mois d'avril d'une campagne de rappel pour des risques… d'incendie ! En cause, les modules cellulaires de la batterie haute tension qui peuvent surchauffer pendant la recharge et déclencher un feu. Le Volkswagen ID. Buzz figure sur la liste des modèles concernés, au côté des ID.3, ID.4 et ID.5.

Tous les propriétaires de ces modèles, produits entre entre février 2022 et août 2024, ont dû être contactés pour se rapprocher de leur concessionnaire. Problème, et il est de taille, selon La Dépêche, le van électrique qui s'est embrasé en début de semaine à Toulouse avait déjà été contrôlé et déclaré apte à reprendre la route en toute sécurité.