Lidl installe des caméras de surveillance dans ses parkings : les amendes pleuvent pendant que vous faites les courses

Gare aux amendes : un nouveau dispositif sur les parkings de la grande enseigne Lidl peut réserver de mauvaises surprises aux automobilistes.

Quoi de plus agaç ant que de perdre du temps à chercher une place sur le parking d'un centre commercial ? C'est devenu la norme presque partout, particulièrement le week-end. Pour soulager leur clientèle (et éviter de la perdre), de nombreuses enseignes tentent de faire en sorte que les places se libèrent le plus rapidement possible.

Certaines n'hésitent pas à réserver leur parking exclusivement à leurs clients, lesquels doivent par exemple scanner leur ticket de caisse ou pianoter un code pour en sortir. L'entreprise de grande distribution Lidl a ainsi testé plusieurs solutions, par exemple de faire payer le stationnement à partir d'une certaine durée.

C'est le cas dans le Nord à Wattrelos où le stationnement devient payant après une heure de stationnement, comme relaté par La Voix du Nord. Si vous mettez plus de temps à faire vos courses ou si vous avez flâné dans les environs, il faut désormais payer pour voir s'ouvrir la barrière à la sortie du parking.

Mais Lidl va plus loin et a déployé depuis peu un nouveau système dans certains de ses magasins : des caméras capables de lire les plaques d'immatriculation des véhicules sont installées sur les parkings. L'objectif de ce dispositif est de garantir 90 minutes de stationnement gratuit aux clients. Une fois ce délai dépassé, l'enregistrement des caméras de surveillance permet de détecter les véhicules garés depuis trop longtemps et d'envoyer automatiquement une amende à leurs propriétaires.

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Cette expérimentation n'a cette fois pas lieu en France mais en Pologne, dans une dizaine de magasins de l'enseigne allemande, dont ceux de Wroclaw et de Poznan. Si le montant des amendes n'a pas encore été fixé, il se pourrait que les tarifs se rapprochent de ceux pratiqués par Biedronka, une chaîne de supermarchés polonaise qui utilise déjà ce système de caméras de surveillance sur ses parkings.

Chez ce concurrent de Lidl, une amende d'un montant de 150 zloty est appliquée pour la première journée de dépassement, soit pas loin de 35 euros. L e prix passe à 200 zloty par jour supplémentaire, soit environ 48 euros, et peut atteindre jusqu'à 3 500 zloty, l'équivalent de 825 euros.

Ce recours à la surveillance automatisée des parkings de grande distribution est croissant en Pologne. Il inquiète d'ailleurs l'Office polonais de la concurrence et de la protection des consommateurs (UOKiK) qui regrette notamment que les automobilistes n'ont aucun moyen de faire valoir leurs droits sur les parkings. Ils peuvent contester leur amende uniquement par voie postale ou en remplissant un formulaire en ligne.

Lidl s'était déjà fait remarquer dernièrement en faisant payer le parking dans l'un de ses magasins en Allemagne. Mais attention, à Hambourg, seuls les automobilistes qui souhaitent se garer en dehors des horaires d'ouverture de l'enseigne doivent passer à la caisse. Pour 3 euros, ils peuvent laisser leur véhicule de 18 heures à 8 heures du matin. Et même toute la journée le dimanche quand le magasin est fermé !