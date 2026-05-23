Que signifient ces cercles blancs sur la route ? Testez vos connaissances en matière de circulation

Un marquage au sol d'un nouveau genre avec des cercles blancs au milieu de la chaussée fait son apparition dans de nombreux pays européens.

Ils ne sont pas encore arrivés en France mais cela ne va peut-être pas tarder. Ils, ce sont ces petits cercles blancs dessinés au milieu des routes. Il ne s'agit pas d'un challenge absurde lancé sur les réseaux sociaux mais bien d'un nouveau marquage au sol expérimenté dans de nombreux pays européens. L'Autriche est le premier à l'avoir testé, en 2007, avant que le Luxembourg, la Suisse, la Slovénie, le Royaume-Uni et plus récemment l'Espagne et l'Allemagne n'en fassent de même. S'il est difficile à première vue de deviner à quoi ils servent, ces petits cercles blancs sont en fait d'une grande utilité pour les motards.

Ce marquage au sol a pour but d'éloigner les motos du centre de la chaussée lors des virages qui offrent peu de visibilité. Le principe est très simple : en évitant de rouler sur les cercles blancs, les pilotes de deux-roues restent naturellement plus vers le bord de la route et donc plus loin de la trajectoire des véhicules qui arrivent en sens inverse. Ces nouveaux repères au sol renforcent la sécurité des motards, sans qu'il soit nécessaire pour les autorités de faire des aménagements coûteux sur les routes.

© Image générée par ChatGPT

Des essais menés en Autriche ont démontré que la mise en œuvre ne coûte qu'environ 1 000 euros par tronçon de route et ne demande que peu d'efforts. Cela en fait l'une des mesures les plus rentables en matière d'infrastructures routières. Ces cercles blancs ont déjà démontré leur efficacité pour réduire les accidents, notamment sur les routes de montagne sinueuses où la visibilité, notamment dans les virages, est fortement réduite.

Ce type de marquage au sol rencontre de plus en plus de succès et nombreux de nos voisins l'ont essayé ces dernières années dans le souci de renforcer la sécurité des deux-roues, plus vulnérables sur la route. Les bons résultats obtenus dans plusieurs pays vont-ils finir par convaincre la France d'adopter ces cercles blancs ?