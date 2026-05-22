Ces bandes rouges visibles à l'approche d'un passage à niveau ont un rôle bien précis – trop d'automobilistes l'ignorent

Quelle est la signification de ces traits rouges sous les panneaux indiquant que l'on arrive sur un passage à niveau ?

Vous les avez certainement croisées des dizaines de fois sans vraiment y prêter attention. Sur le bord des routes hexagonales, à l'approche de certains passages à niveau, des poteaux arborent des bandes rouges en nombre variable. Un, deux ou trois traits inclinés, peints ou fixés sur le poteau du panneau de signalisation. La plupart des automobilistes les remarquent à peine en conduisant et peu connaissent leur signification. Ces petites balises ont pourtant un rôle très précis : elles vous indiquent à quelle distance vous vous trouvez du passage à niveau.

La balise portant trois bandes est la première que vous rencontrez en approchant de la voie ferrée. Elle vous prévient que le passage à niveau se trouve à environ 150 mètres. Celle à deux bandes est placée 100 mètres avant le cédez-le-passage. Enfin, la balise à une seule bande vous avertit que vous n'êtes plus qu'à environ 50 mètres du passage à niveau. Ces bandes ont pour objectif de permettre au conducteur d'anticiper et d'adapter progressivement son allure à l'approche du danger incarné par le possible passage d'un train.

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À une époque où les passages à niveau sont encore responsables de dizaines de drames chaque année en France, ces balises discrètes jouent un rôle loin d'être anecdotique. Si vous voyagez à l'étranger, vous ne serez pas dépaysé puisque l'on retrouve ce système de signalisation dans de nombreux pays européens, avec le même principe de "compte à rebours" visuel. Chaque bande rouge équivaut à une distance de 50 mètres et leur nombre peint sur les poteaux ne peut pas être supérieur à trois.

Il n'est par ailleurs pas inutile de rappeler que certains passages à niveau ne sont pas protégés par des barrières et qu'il revient donc à chaque automobiliste de ralentir suffisamment pour bien vérifier que la voie est libre avant de traverser sur les rails. Dans le cas où aucune protection physique ne sépare les véhicules des rails, le rôle de ces balises ornées de bandes rouges est encore plus important afin d'inciter les conducteurs à freiner suffisamment à l'approche d'un danger. Alors autant connaître leur signification.