Renault prépare un nouveau modèle prévu pour la fin de l'année, son nom invite à l'évasion

La marque au losange a dévoilé le nom de son nouveau modèle dont la présentation officielle aura lieu à la rentrée 2026.

Renault poursuit son offensive sur le marché automobile. Le constructeur français s'apprête à lancer un nouveau modèle dont la présentation officielle est prévue le 10 septembre 2026. La marque au losange a en revanche déjà levé cette semaine le voile sur son nom : le Niagara. D'origine amérindienne, cette appellation évoque le grondement de l'eau, le tonnerre et l'immensité des territoires selon Renault. Une image qui colle parfaitement à l'ambition du véhicule, un pick-up destiné à rouler sur de grandes étendues sauvages.

Le Niagara n'a pas vocation à être commercialisé en France, ni même en Europe. Ce modèle sera réservé aux marchés d'Amérique latine — Brésil et Argentine en tête — et sera produit exclusivement dans l'usine de Córdoba, en Argentine, avec un investissement de 350 millions de dollars (environ 315 millions d'euros) et une capacité annuelle d'environ 65 000 véhicules. Le Niagara succ é dera au Duster Oroch, un pick-up commercialisé en 2015 qui avait posé les bases de ce segment pour la marque au losange.

© Renault

Sur le plan technique, le Niagara est dérivé du SUV Boréal de Renault, lancé en fin d'année dernière au Brésil avant de se déployer sur d'autres marchés d'Amérique du sud et en Turquie. Les Renault Niagara et Boréal se partageront la plateforme CMF-B, leur face avant et une bonne partie de l'habitacle. Sous le capot, le nouveau pick-up va disposer d'un moteur 1,3 litre turbo essence de 140 à 165 chevaux associé à une boîte automatique à double embrayage. L'hybride n'est en revanche pas au programme du Niagara, la marque au losange n'estimant pas cette motorisation encore indispensable pour les marchés visés.

Le Renault Niagara adoptera la configuration double cabine cinq places, très prisée en Amérique du Sud pour sa capacité à combiner usage familial et professionnel. Sa benne a été spécialement dimensionnée pour accueillir une euro palette, ce qui en fait un vrai outil de travail et pas seulement un véhicule de loisir. La garde au sol du pick-up sera surélevée, les angles de franchissement optimisés et les suspensions à long débattement, le tout pour affronter des terrains plus hostiles.