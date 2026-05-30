Mettre la clim quand il fait plus de 30 degrés, pourquoi ce réflexe n'est pas toujours le bon

La climatisation apporte plus de confort aux passagers d'une voiture lorsqu'il fait chaud. Mais il ne faut pas la mettre n'importe quand.

Il fait aussi chaud à l'intérieur de votre voiture que la dernière fois que vous avez ouvert le four de votre cuisine pour sortir une pizza ? Pas de panique, la climatisation est là pour régler le problème. Un petit bouton pour la lancer, un autre pour régler la température souhaitée et en quelques minutes l'habitacle de votre véhicule sera de nouveau respirable. L'utilisation de la climatisation en voiture est devenue un réflexe pour bon nombre d'automobilistes, notamment durant les périodes de fortes chaleurs comme c'est le cas en France depuis une dizaine de jours.

Maintenir une température agréable dans l'habitacle contribue au confort des passagers et du conducteur, ce qui peut d'ailleurs avoir un impact positif sur sa concentration et par ricochets sur la sécurité. Mais l'efficacité de la climatisation dépend cependant de plusieurs facteurs, notamment de la durée du trajet.

Selon l'ADAC, le très influent club automobile allemand, il est important d'adopter certains réflexes pour optimiser l'usage de la climatisation. Un guide publié par l'association met en lumière plusieurs aspects techniques souvent négligés par les conducteurs, notamment la manière dont le système de refroidissement sollicite le moteur et influence la consommation de carburant.

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Sur les trajets de courte durée, généralement inférieurs à dix minutes, le moteur est davantage sollicité pour faire fonctionner la climatisation, sans que les occupants n'en tirent un réel bénéfice. L'habitacle a à peine eu le temps d'être refroidi qu'il est déjà temps d'en sortir… Outre la consommation excessive de carburant que cela nécessite pour pas grand-chose, un usage inapproprié de la climatisation peut également nuire au bon fonctionnement du système lui-même.

Des allumages et extinctions répétés de la clim sur de très courtes périodes entraînent une usure prématurée des composants, ce qui peut engendrer des réparations coûteuses à long terme. Le système, conçu pour un usage continu sur des trajets prolongés, souffre lorsqu'il est activé de manière erratique.

L'impact sur la batterie ne doit pas non plus être sous-estimé selon l'ADAC. Lorsque le moteur tourne au ralenti ou que la voiture reste fréquemment à l'arrêt, par exemple dans les embouteillages, la climatisation continue de solliciter la batterie, ce qui peut la fragiliser. Ce risque est particulièrement préoccupant pour les véhicules dont la batterie est déjà affaiblie. Il est donc essentiel de modérer l'usage de la climatisation, surtout sur les petits trajets, où ouvrir les vitres de sa voiture est parfois tout aussi efficace pour se rafraîchir.