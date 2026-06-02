Beaucoup de gens sont agacés par le stationnement devant chez eux : il existe des règles mais peu de personnes les connaissent

Les problèmes de stationnement finissent parfois en querelles entre voisins. Il existe pourtant des règles simples à respecter.

Le manque de places de stationnement peut créer des tensions entre automobilistes. Encore plus lorsqu'une voiture se gare juste devant chez vous, le long de vôtre clôture, voire pire devant votre portail. Cela arrive même entre voisins, ce qui finit parfois par empoisonner la vie du quartier. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la loi française est très claire sur le sujet. Et des sanctions existent !

Se garer dans la rue, c'est la plupart du temps stationner sur la voie publique sauf si vous pénétrez dans une résidence privée. Or la voie publique n'appartient à personne en particulier, pas même au propriétaire de la maison qui borde le trottoir. Aucun riverain ne peut donc revendiquer une place comme la sienne même si cela peut être tentant. La rue est un espace partagé et n'importe qui peut s'y garer, à condition de respecter le Code de la route.

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Tout se joue en fait sur la notion de stationnement gênant. Comment et surtout où précisément est garé le véhicule ? Si elle stationne devant votre haie, même si cela vous ennuie, vous ne pouvez rien faire. En revanche, si elle se trouve arrêtée sans occupant à l'intérieur devant votre portail, votre garage ou une entrée carrossable, c'est interdit. L'article R417-10 du Code de la route est formel sur ce point. C'est la même chose que de se garer sur un passage piéton, en double file ou sur un trottoir. Dans ces cas-là, le conducteur s'expose à une amende de 35 euros et même à voir son véhicule emmené à la fourrière.

La durée du stationnement entre aussi en jeu. Un véhicule qui reste immobilisé au même endroit pendant plus de sept jours est considéré comme un stationnement abusif. Là encore, amende et fourrière sont au programme. La commune peut même réduire ce délai par arrêté municipal, certaines villes limitent le stationnement à 48 heures seulement au même emplacement.

Avant de se disputer avec son voisin ou d'appeler la police parce qu'un inconnu a garé sa voiture devant chez vous, mieux vaut bien analyser la situation. La voiture gêne-t-elle vraiment l'accès à mon domicile ? Y a-t-il un panneau dans la rue qui indique que le stationnement est interdit ou qu'il s'agit d'une résidence privée ? Si la réponse est oui alors la police peut intervenir sur simple signalement. Si la voiture ne bloque rien et que la rue est libre de toute restriction, en revanche, il faudra simplement faire preuve de patience et accepter le fait que la rue ne vous appartient pas, même celle qui longe votre habitation.